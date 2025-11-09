हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन8 साल बाद ‘तारक मेहता’ में होगी पुराने ‘टप्पू’ की वापसी? भव्या गांधी ने बताया सच, बोले - ‘हां मैं जरूर...’

8 साल बाद ‘तारक मेहता’ में होगी पुराने ‘टप्पू’ की वापसी? भव्या गांधी ने बताया सच, बोले - ‘हां मैं जरूर...’

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी का ये पॉपुलर शो पिछले 17 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. शो की शुरुआत में भव्या गांधी ने ‘टप्पू’ का रोल निभाया था. जिन्होंने शो में अपनी वापसी पर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: सखी चौधरी | Updated at : 09 Nov 2025 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो है. जिसके हर किरदार पर दर्शक बेशुमार प्यार लुटाते हैं. शो की शुरुआत साल 2008 में हुई थी. तब इसमें टप्पू का रोल भव्या गांधी ने निभाया था. इस किरदार ने उन्हें पूरे देश में फेमस कर दिया था. भव्या साल 2008 से 2017 तक शो का हिस्सा रहे थे. उनके शो छोड़ने के बाद से ही ये खबरें सामने आती रहती हैं भव्या जल्द ही ‘तारक मेहता’ में वापसी करने वाले हैं. इसका सच अब खुद एक्टर ने ही बताया है.

शो में कितनी थी भव्या गांधी की फीस

भव्या गांधी ने  हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में ‘तारक मेहता’ को लेकर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने शो में अपनी फीस का भी जिक्र किया. एक्टर ने कहा, “मुझे नहीं पता था कि शो के लिए कितने पैसे मिलते थे, क्योंकि मैं तब काफी छोटा था. सारे पैसों का लेन-देन मेरे मम्मी-पापा संभालते थे. इस शो को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता था. इसलिए मैंने गुजराती फिल्मों कार रुख किया और अब वहां भी पहचान बना ली है.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhavya Vinod Gandhi (@bhavyagandhi97)

8 साल बाद तारक मेहता’ में लौटेंगे भव्या गांधी?

जब भव्या से पूछा गया कि क्या वो दोबारा ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में लौटना चाहेंगे, तो एक्टर ने कहा, “हां, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर लौटना चाहूंगा. मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी जिंदगी का क्लोजर पूरा हो गया हो. इस शो का मेरे करियर में बहुत बड़ा योगदान है. इसके लिए मैं शो की पूरी टीम का हमेशा आभारी रहूंगा..” भव्या की ये बात सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं और उनकी वापसी की मांग भी करने लगे हैं.

तारक मेहता’ में नजर आते हैं ये स्टार्स

‘तारक मेहता’ की स्टारकास्ट की बात करें तो शो में दिलीप जोशी, मुनमुन दत्ता, मंदार चंदवादकर, सुनयना फौजदार, सचिन श्रॉफ और श्याम पाठक समेत कई फेमस स्टार अपनी किरदार से लोगों का दिल जीत रहे हैं.

ये भी पढ़ें - 

'तेरा करियर बिगाड़ दूंगा...', जब अमिताभ बच्चन ने दे दी थी संगीतकार शंकर महादेवन को धमकी

 

 

Published at : 09 Nov 2025 01:18 PM (IST)
Tags :
Dilip Joshi Bhavya Gandhi Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US और जॉर्जिया से गिरफ्तार हुए दो कुख्यात गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
US और जॉर्जिया से दो कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Bihar में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, 11 नवंबर को होगी वोटिंग । Bihar Election
शोर मचाने वाले लाउडस्पीकर को पुलिस ने नीचे उतरवाया, धार्मिक संस्थानों पर हुई कार्रवाई
हैप्पी हैप्पी हो गया. हंसी, प्यार और पागलपन फ़ुट. नरेश कथोरिया दीदार गिल और संजीव अत्री
मध्यप्रदेश के संविदाकर्मियों की नौकरी पर तलवार,अधर में लटकी 2.5 लाख संविदाकर्मियों की नौकरी
ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US और जॉर्जिया से गिरफ्तार हुए दो कुख्यात गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
US और जॉर्जिया से दो कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
शिक्षा
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट पर बवाल, 42 मुस्लिम और सिर्फ इतने हिंद छात्रों को मिली सीटें
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट पर बवाल, 42 मुस्लिम और सिर्फ इतने हिंद छात्रों को मिली सीटें
यूटिलिटी
स्लीपर का टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन पर जरूर करना क्लिक, मिल जाएगी थर्ड एसी में सीट
स्लीपर का टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन पर जरूर करना क्लिक, मिल जाएगी थर्ड एसी में सीट
ट्रैवल
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget