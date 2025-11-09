‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो है. जिसके हर किरदार पर दर्शक बेशुमार प्यार लुटाते हैं. शो की शुरुआत साल 2008 में हुई थी. तब इसमें टप्पू का रोल भव्या गांधी ने निभाया था. इस किरदार ने उन्हें पूरे देश में फेमस कर दिया था. भव्या साल 2008 से 2017 तक शो का हिस्सा रहे थे. उनके शो छोड़ने के बाद से ही ये खबरें सामने आती रहती हैं भव्या जल्द ही ‘तारक मेहता’ में वापसी करने वाले हैं. इसका सच अब खुद एक्टर ने ही बताया है.

शो में कितनी थी भव्या गांधी की फीस

भव्या गांधी ने हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में ‘तारक मेहता’ को लेकर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने शो में अपनी फीस का भी जिक्र किया. एक्टर ने कहा, “मुझे नहीं पता था कि शो के लिए कितने पैसे मिलते थे, क्योंकि मैं तब काफी छोटा था. सारे पैसों का लेन-देन मेरे मम्मी-पापा संभालते थे. इस शो को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता था. इसलिए मैंने गुजराती फिल्मों कार रुख किया और अब वहां भी पहचान बना ली है.’

8 साल बाद ‘तारक मेहता’ में लौटेंगे भव्या गांधी?

जब भव्या से पूछा गया कि क्या वो दोबारा ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में लौटना चाहेंगे, तो एक्टर ने कहा, “हां, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर लौटना चाहूंगा. मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी जिंदगी का क्लोजर पूरा हो गया हो. इस शो का मेरे करियर में बहुत बड़ा योगदान है. इसके लिए मैं शो की पूरी टीम का हमेशा आभारी रहूंगा..” भव्या की ये बात सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं और उनकी वापसी की मांग भी करने लगे हैं.

‘तारक मेहता’ में नजर आते हैं ये स्टार्स

‘तारक मेहता’ की स्टारकास्ट की बात करें तो शो में दिलीप जोशी, मुनमुन दत्ता, मंदार चंदवादकर, सुनयना फौजदार, सचिन श्रॉफ और श्याम पाठक समेत कई फेमस स्टार अपनी किरदार से लोगों का दिल जीत रहे हैं.

