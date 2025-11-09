'तेरा करियर बिगाड़ दूंगा...', जब अमिताभ बच्चन ने दे दी थी संगीतकार शंकर महादेवन को धमकी

बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन करीब 6 दशकों से अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों का दिल जीत रहे हैं. उनकी ना सिर्फ अदाकारी फैंस को पसंद आती है बल्कि उनका शांत स्वभाव और रौबिली आवाज के भी करोड़ों लोग दीवाने हैं. लेकिन हाल ही में नेशनल अवॉर्ड विनर संगीतकार शंकर महादेवन ने एक्टर को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है. जानिए पूरा मामला क्या है.

शंकर महादेवन ने सुनाया 'कजरा रे’ गाने का किस्सा

दरअसल ये किस्सा साल 2005 का है. जब अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बंटी और बबली' आई थी. इस फिल्म में बिग ने बेटे अभिषेक और ऐश्वर्या राय संग एक आइकॉनिक गाना 'कजरा रे' भी किया था. इसी का किस्सा शंकर महादेवन ने हाल ही में शेयर किया. संगीतकार ने 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' के पॉडकास्ट में इसको लेकर बात की और कहा कि उस वक्त बिग बी ने उन्हें करियर बिगाड़ने की धमकी दी थी.

जानिए क्यों गुस्सा हुए थे बिग बी?

शंकर महादेवन ने बताया कि, 'मैंने अमिताभ बच्चन के लिए इस गाने का एक रफ वर्जन डब किया था ताकि वो आकर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि जावेद अली ने अभिषेक के लिए गाया था और उनके हिस्से मैंने किए थे. ऐसे में मैंने उनको डबिंग के लिए कहा था. तो उन्होंने कहा, 'मैं उसमें क्या डब करूं?' मैंने कहा, 'सर, मैंने आपके हिस्से डब करने के लिए रख लिए हैं.' फिर बिग बी ने कहा, 'नहीं, ये ऐसे ही होगा. तू उसको हाथ लगाया तो देखना, मैं तेरा करियर बिगाड़ दूंगा.'

बिग बी को पसंद आया था रफ वर्जन

दरअसल बिग बी ने शंकर महादेवन को ये सिर्फ मजाक में कहा था. उन्होंने कहा अमिताभ सर को उनका रफ डब किया गया वर्जन इतना पसंद आया था, कि वो उसे बिल्कुल नहीं बदलना चाहते थे. इसलिए रफ वर्जन ही गाने का फाइनल पार्ट बन गया था. बता दें कि गाने को वैभवी मर्चेंट द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था.

