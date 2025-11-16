कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. इस दौरान एक बार फिर उनका डायबिटीज लौट आया है. ऐसे में प्रेग्नेंसी के दौरान उनका शुगर लेवल भी काफी बढ़ गया है. भारती सिंह ने बताया है कि वो काफी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हैं. इसके बावजूद उनका शुगर लेवल बढ़ गया है. भारती सिंह ने आगे बताया कि वो नहीं चाहती कि इसका असर उनकी कोख में पल रहे बच्चे पर हो.

भारती सिंह ने अपने व्लॉग में कहा- 'मुझे हौसला दो थोड़ा सा यार आज मैंने सुबह अभी खाली पेट अपनी शुगर चेक की शुगर बहुत बड़ा हुआ है. मैं मीठा भी नहीं खा रही, सुबह ब्रेकफास्ट में एक ही कप चाय पीती हूं वो भी पंजाब वाला जो शक्कर होता है ब्राउन शुगर के साथ. वो भी आधा चम्मच. फिर पूरा दिन चाय नहीं. यार मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इतना सब परहेज करने के बाद भी क्यों शुगर बढ़ता जा रहा है.'

'इसका मेरे बच्चे पर कोई असर न पड़े...'

अपने व्लॉग में भारती सिंह आगे कहती हैं- 'हर्ष भी चला गया दुबई क्योंकि थोड़ा कुछ काम था तो फटाफट निकलना पड़ा उसको.' कॉमेडियन बताती हैं- 'मैं अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखती हूं. मैं सिर्फ बाजरा खाती हूं और रोटी, चावल और दूसरे कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दिए हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा शुगर लेवल इतना ज्यादा क्यों हो गया है. मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं बस यही चाहती हूं कि इसका मेरे बच्चे पर कोई असर न पड़े.'

'थोड़ा डर तो लग रहा है क्योंकि...'

भारती सिंह ने कहा- 'थोड़े दिन पहले सोनोग्राफी करवाई थी तो शुगर वापस आ चुका है और डॉक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं प्रेग्नेंसी में शुगर वापस आ जाता है पर थोड़ा सा बढ़ गया हुआ है. जब डायबिटीज होती है मां को तो फिर बच्चे के लिए सही नहीं होता. थोड़ा डर तो लग रहा है क्योंकि डॉक्टर मुझे बहुत डांटते हैं. पर पिछली बार बहुत ज्यादा मतलब मुझे प्यार किया था क्योंकि मेरा लेवल जो था शुगर का वो था 4.5 यानी कि नो शुगर आप डायबिटिक नहीं हो. अब अचानक से मैं स्विट्जरलैंड से आई. उसके बाद फिर लाफ्टर शेफ शुरू हो गया. बहुत सारा काम था लेकिन तीन-चार दिन पहले जो रिपोर्ट करवाई उसमें शुगर आ गई.'

2017 में हुई थी भारती-हर्ष की शादी

बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने साल 2017 में शादी की थी. शादी के चार साल बाद 2021 में उन्होंने अपने पहले बच्चे लक्ष्य का स्वागत किया. अब कपल दूसरी बार पेरेंट्स बनने जा रहा है.