ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन आज 14 साल की हो गई हैं. इस मौके पर उनके दादा अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. बिग बी ने एक व्लॉग लिखकर आराध्या को बर्थडे विश किया है. व्लॉग में उन्होंने दिग्गज एक्ट्रेस कामिनी कौशल के निधन पर शोक भी जताया है.

अमिताभ बच्चन ने व्लॉग में लिखा- 'छोटी आराध्या के जन्म की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं. हम सभी के अंदर का बच्चा समय के साथ बड़ा होता है और हम उन्हें बधाई देते हैं.. हम यही प्रार्थना करते हैं और आज उस करीबी के जन्म की सुबह हो. सभी आशीर्वाद.'

'हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं...'

बिग बी ने आगे लिखा- 'बीते सभी दिनों में, नुकसान का दुख बहुत गहरा रहा है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है. जैसा कि होना चाहिए और जैसा कि जिंदगी और समय के साथ होता आया है... हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं. हम जीते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम दृढ़ रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और जिंदगी की रुकावट को पार करते रहते हैं. यही हमारा हिसाब और विश्वास है और ये सिलसिला चलता रहता है.'

बिग बी ने कामिनी कौशल के निधन पर जताया शोक

इससे पहले अमिताभ बच्चन ने दिवंगत एक्ट्रेस कामिनी कौशल के निधन पर शोक जाहिर किया था. उन्होंने लिखा था- 'और एक और नुकसान. पुराने जमाने की एक करीबी फैमिली फ्रेंड. जब बंटवारा नहीं हुआ था. कामिनी कौशल जी एक महान कलाकार, एक आदर्श, जिन्होंने हमारे उद्योग में अमूल्य योगदान दिया और जो अंत तक हमारे साथ रहीं. उनका परिवार और मां जी का परिवार बंटवारे से पहले पंजाब में बहुत करीबी दोस्त थे. कामिनी जी की बड़ी बहन मां जी की बहुत पक्की दोस्त थीं. वो क्लासमेट्स थीं और एक सोच वाली वाली दोस्तों का एक ग्रुप था.'

'एक-एक करके वो सभी हमें छोड़कर जा रहे हैं...'

बिग बी ने आगे लिखा था- 'बड़ी बहन का एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया और उस समय की परंपरा के मुताबिक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, मृतक की बहन का विवाह उनके शोक में डूबे पति, उनके जीजा से कर दिया गया. एक बेहद मधुर, प्यार करने वाली और टैलेंटेड आर्टिस्ट, 98 साल की उम्र में हमें छोड़कर चली गईं. एक महान स्मृति का युग चला गया... न सिर्फ फिल्म जगत के लिए, बल्कि दोस्तों के एक सदस्य के रूप में भी. बिरादरी... एक-एक करके वो सभी हमें छोड़कर जा रहे हैं.. एक बहुत ही दुखद पल, जो अब सिर्फ शोक और प्रार्थना से भरा है.'

बता दें कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन 2007 में शादी के बंधन में बंधे थे. शादी के चार साल बाद 16 नवंबर 2011 को उन्होंने अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया था.