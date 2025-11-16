हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड14 साल की हुई ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या, दादा अमिताभ बच्चन ने यूं दी जन्मदिन की बधाई

14 साल की हुई ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या, दादा अमिताभ बच्चन ने यूं दी जन्मदिन की बधाई

Amitabh Bachchan Post For Aaradhya Bachchan: आराध्या बच्चन के 14वें बर्थडे पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें बधाई दी है. बिग बी ने अपनी पोती को बधाई देते हुए व्लॉग लिखा है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Nov 2025 03:59 PM (IST)
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन आज 14 साल की हो गई हैं. इस मौके पर उनके दादा अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. बिग बी ने एक व्लॉग लिखकर आराध्या को बर्थडे विश किया है. व्लॉग में उन्होंने दिग्गज एक्ट्रेस कामिनी कौशल के निधन पर शोक भी जताया है. 

अमिताभ बच्चन ने व्लॉग में लिखा- 'छोटी आराध्या के जन्म की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं. हम सभी के अंदर का बच्चा समय के साथ बड़ा होता है और हम उन्हें बधाई देते हैं.. हम यही प्रार्थना करते हैं और आज उस करीबी के जन्म की सुबह हो. सभी आशीर्वाद.'

'हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं...'
बिग बी ने आगे लिखा- 'बीते सभी दिनों में, नुकसान का दुख बहुत गहरा रहा है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है. जैसा कि होना चाहिए और जैसा कि जिंदगी और समय के साथ होता आया है... हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं. हम जीते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम दृढ़ रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और जिंदगी की रुकावट को पार करते रहते हैं. यही हमारा हिसाब और विश्वास है और ये सिलसिला चलता रहता है.'

बिग बी ने कामिनी कौशल के निधन पर जताया शोक
इससे पहले अमिताभ बच्चन ने दिवंगत एक्ट्रेस कामिनी कौशल के निधन पर शोक जाहिर किया था. उन्होंने लिखा था- 'और एक और नुकसान. पुराने जमाने की एक करीबी फैमिली फ्रेंड. जब बंटवारा नहीं हुआ था. कामिनी कौशल जी एक महान कलाकार, एक आदर्श, जिन्होंने हमारे उद्योग में अमूल्य योगदान दिया और जो अंत तक हमारे साथ रहीं. उनका परिवार और मां जी का परिवार बंटवारे से पहले पंजाब में बहुत करीबी दोस्त थे. कामिनी जी की बड़ी बहन मां जी की बहुत पक्की दोस्त थीं. वो क्लासमेट्स थीं और एक सोच वाली वाली दोस्तों का एक ग्रुप था.'

'एक-एक करके वो सभी हमें छोड़कर जा रहे हैं...'
बिग बी ने आगे लिखा था- 'बड़ी बहन का एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया और उस समय की परंपरा के मुताबिक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, मृतक की बहन का विवाह उनके शोक में डूबे पति, उनके जीजा से कर दिया गया. एक बेहद मधुर, प्यार करने वाली और टैलेंटेड आर्टिस्ट, 98 साल की उम्र में हमें छोड़कर चली गईं. एक महान स्मृति का युग चला गया... न सिर्फ फिल्म जगत के लिए, बल्कि दोस्तों के एक सदस्य के रूप में भी. बिरादरी... एक-एक करके वो सभी हमें छोड़कर जा रहे हैं.. एक बहुत ही दुखद पल, जो अब सिर्फ शोक और प्रार्थना से भरा है.'

बता दें कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन 2007 में शादी के बंधन में बंधे थे. शादी के चार साल बाद 16 नवंबर 2011 को उन्होंने अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया था.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 16 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Amitabh Bachchan Aishwarya Rai Bachchan Abhishek Bachchan Aaradhya Bachchan
