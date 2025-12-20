भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने बेटों के लिए जोड़ ली है इतनी दौलत, जानें क्या है कपल के इनकम का सोर्स?
भारती सिंह हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं. कॉमेडियन ने दूसरे बेटे को जन्म दिया है. बता दें पहले से भी उनका एक बेटा है. चलिए जानते हैं कितनी है भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की संपत्ति...
भारती सिंह के घर में एक बार फिर से किलकारी गूंगी है.कॉमेडियन दोबारा से नन्हे राजकुमार की मां बनी हैं. भारती ने 19 दिसंबर 2025 को दूसरे बेटे को जन्म दिया है. अब भारती के बड़े बेटे गोला को भी उसका छोटा भाई मिल चुका है.ऐसे में चलिए जानते हैं कि दो बेटों के पेरेंट्स बन चुके भारती और हर्ष के बाद कितनी संपत्ति है.
इस कपल की इनकम सोर्स क्या है और अपने बेटों के लिए कितनी दौलत जमा कर रही है, चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं.भारती सिंह की नेटवर्थ पर गौर करें वो करीब 30 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.किसी भी कॉमेडी शो या फिर होस्टिंग के लिए प्रति एपिसोड भारती 10 से 12 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
आलीशान फ्लैट के मालिक हैं हर्ष और भारती
ऐसे में भारती सिंह के इनकम का सोर्स टीवी शोज और होस्टिंग है. इसके अलावा उनका यूट्यूब चैनल भी है. कॉमेडियन ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 3 से 5 लाख रुपये प्रति एपिसो़ड चार्ज करती हैं. भारती अपने पति हर्ष और बेटे गोला के संग मुंबई में एक आलीशान 2 बीएचके फ्लैट में रहती हैं.
उनके फ्लैट की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा वो लग्जरी कारों की मालकिन भी हैं.वहीं, भारती सिंह के पति हर्ष लिंबाचिया की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपये है. हर्ष राइटिंग और होस्टिंग के जरिए मोटी कमाई करते हैं. हर्ष ने द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स बचाओ और कॉमेडी सर्कस तानसेन जैसे शो के लिए स्क्रिप्ट लिखी है.
हर्ष का H3 प्रोडक्शंस नाम से प्रोडक्शन हाउस है. इतना ही नहीं वो खतरा खतरा खतरा जैसे शो के प्रोड्यूसर रह चुके हैं. इसके अलावा उनका LOL नाम का यूट्यूब चैनल भी है, जिसके जरिए वो मोटी कमाई करते हैं. भारती और हर्ष के पास शानदार गाड़ियों का कलेक्शन है. कपल के पास ऑडी Q5, एक मर्सिडीज-बेंज GL 350 और बीएमडब्ल्यू X7 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं.
