हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमैथिली ठाकुर की जीत पर खुश हुए 'भाभी जी घर पर हैं' के तिवारीजी, कहा डाली ये बात

मैथिली ठाकुर की जीत पर खुश हुए 'भाभी जी घर पर हैं' के तिवारीजी, कहा डाली ये बात

Rohitashv Gour Post: सिंगर और अब सांसद बनीं मैथिली ठाकुर की जीत पर टीवी एक्टर रोहिताश्व गौर उर्फ तिवारी जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि जीत तो पक्की थी.

By : आईएएनएस | Updated at : 21 Nov 2025 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी के पॉपुलर शो "भाभी जी घर पर हैं" के रोहिताश्व गौर आज भी घर-घर में तिवारी जी के नाम से फेमस हैं. उनकी और अंगूरी भाभी की जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. अब रोहिताश्व गौर मैथिली ठाकुर के बिहार विधानसभा चुनावों में हुई जीत से खुश हैं और उन्होंने ट्रोल करने वाले लोगों को दो टूक जवाब दिया है.

रोहिताश्व ने मैथिली  संग शेयर की फोटो
रोहिताश्व गौर टीवी के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी फैंस के साथ कनेक्ट रहते हैं. वे भोजपुरी लोक गायिका मैथिली ठाकुर के फैन हैं और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मैथिली को वोट करने की अपील की थी. अब उन्होंने अपनी और मैथिली की फोटो शेयर की है, जो उनके सीरियल के सेट की ही है.

उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा- 'आखिर हमारी प्यारी बेटी मैथिली जीत गई, सबसे कम उम्र की विधायक. हाल ही में जब मैंने एक वीडियो में मैथिली को जिताने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की तो आपने मुझे बुरा भला भी कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बार-बार मेरी आत्मा कह रही थी कि ये जीत पक्की है.' उन्होंने आगे लिखा- 'ये फोटो हमारे भाभीजी के सेट की है जिसे देखने मैथिली अपने पापा के साथ आई थी. भाभीजी घर पर है उनके परिवार का पसंदीदा सीरियल है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rohitashv Gour (@rohitashvgour)

यूजर्स ने रोहिताश्व गौर को किया था ट्रोल 
बता दें कि बिहार चुनाव से पहले रोहिताश्व गौर ने मैथिली ठाकुर की वोट देने की अपील करते हुए एक वीडियो डाला था और उन्होंने मैथिली को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की बात कही थी. इस वीडियो के पोस्ट होते ही यूजर्स ने रोहिताश्व गौर को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. यूजर्स का मानना था कि एक बहुमुखी प्रतिभा के एक्टर को किसी एक पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए.

एक यूजर ने लिखा था- 'मुझे तो यही लगता है कि आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए था. आपका करियर संगीत में ही इतना उज्ज्वल था कि किसी और की जरूरत ही नहीं थी आपको. ये डिसीजन बिल्कुल समझ नहीं आया.' वहीं दूसरे ने लिखा था- 'मैथिली ठाकुर को राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे अपने किसी विकास कार्य के लिए नहीं बल्कि बड़ी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने की वजह से जीत गई हैं. उनका देश के विकास और समाज के कल्याण में कोई योगदान नहीं था.' हालांकि इन सब कमेंट्स को दरकिनार करते हुए रोहिताश्व गौर ने मैथिली ठाकुर की जीत पर खुशी जाहिर की है.

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 07:05 PM (IST)
Tags :
Rohitashv Gour Maithili Thakur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Box Office: '120 बहादुर' का ओपनिंग डे पर 'दे दे प्यार दे 2' से तगड़ा कंपटीशन, जानें बाजी किसने मारी
'120 बहादुर' का ओपनिंग डे पर 'दे दे प्यार दे 2' से तगड़ा कंपटीशन, जानें बाजी किसने मारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
हेल्थ
Migraine Trigger: माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget