टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं’ पिछले कई सालों से छोटे पर्दे पर राज कर रहा है. लेकिन अब शो के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है. दरअसल छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अब ये बड़े पर्दे पर दस्तक दे रह है. जी हां, 'भाबीजी घर पर हैं' के मेकर्स अब ‘भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन’ को थिएटर्स में लेकर आ रहे हैं. इसका ऐलान आज ही सोशल मीडिया पर किया गया है. जानिए ये कब रिलीज होगी.

थिएटर में दिखेगी ‘भाबीजी घर पर हैं’ के स्टार की मस्ती

'भाबीजी घर पर हैं' के मेकर्स ने शुक्रवार अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर ये पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने पर फिल्म के टाइटल और पोस्टर के साथ रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'भाबीजी जो अब तक घर पर थीं, अब बड़े पर्दे पर आएंगी. ‘भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन’ 6 फरवरी को थिएटर में रिलीज हो रही है.'

‘भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन’ रिलीज डेट

इस पोस्ट में आगे लिखा गया, ‘एक दशक से भी ज़्यादा समय से, ज़ी एंटरटेनमेंट का शो भाबीजी घर पर हैं भारत के सबसे पसंदीदा कॉमेडी शोज़ में से एक रहा है- अपने प्रतिष्ठित किरदारों से दिल जीत रहा है. पहली बार, कोई ऐसा शो जो लगातार प्रसारित हो रहा है, सिनेमाई छलांग लगा रहा है क्योंकि ज़ी सिनेमा और ज़ी स्टूडियोज़ 6 फ़रवरी 2026 को सिनेमाघरों में #भाबीजीघरपरहैं: फन ऑन द रन लेकर आ रहे हैं..’

फिल्म में नजर आएंगे ये दिग्गज स्टार्स

बता दें कि फिल्म में शो की ओरिजिनल कास्ट अपने आइकॉनिक रोल में नजर आएंगी. इसके साथ ही रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ भी इस फिल्म के अहम हिस्सा होंने वाले हैं. तीनों तिगड़ी इस फिल्म को और भी ज्यादा जबरदस्त बना देगी. 'भाबीजी घर पर हैं' ने 2500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं. इसलिए हाल ही में शो के सेट पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया गया था. बताते चलें कि ये शो पहली बार 2 मार्च 2015 को &TV पर टेलीकास्ट हुआ था. इसके अलावा ये ZEE5 पर डिजिटली अवेलेबल भी है.

