हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनटीवी के बाद बड़े पर्दे पर बवाल काटेगी 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन द रन', जानें कब होगी थिएटर में रिलीज

टीवी के बाद बड़े पर्दे पर बवाल काटेगी 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन द रन', जानें कब होगी थिएटर में रिलीज

Bhabiji Ghar Par Hain Fun On Run: 'भाबीजी घर पर हैं’ के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल ये शो अब छोटे पर्दे के बाद बड़े पर्दे दस्तक देने जा रहा है. जानिए इसकी रिलीज डेट...

By : सखी चौधरी | Updated at : 21 Nov 2025 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं’ पिछले कई सालों से छोटे पर्दे पर राज कर रहा है. लेकिन अब शो के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है. दरअसल छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अब ये बड़े पर्दे पर दस्तक दे रह है. जी हां, 'भाबीजी घर पर हैं' के मेकर्स अब ‘भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन’ को थिएटर्स में लेकर आ रहे हैं. इसका ऐलान आज ही सोशल मीडिया पर किया गया है. जानिए ये कब रिलीज होगी.

थिएटर में दिखेगी भाबीजी घर पर हैं’ के स्टार की मस्ती

'भाबीजी घर पर हैं' के मेकर्स ने शुक्रवार अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर ये पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने पर फिल्म के टाइटल और पोस्टर के साथ रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'भाबीजी जो अब तक घर पर थीं, अब बड़े पर्दे पर आएंगी. ‘भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन’ 6 फरवरी को थिएटर में रिलीज हो रही है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)

‘भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन’ रिलीज डेट

इस पोस्ट में आगे लिखा गया, ‘एक दशक से भी ज़्यादा समय से, ज़ी एंटरटेनमेंट का शो भाबीजी घर पर हैं भारत के सबसे पसंदीदा कॉमेडी शोज़ में से एक रहा है- अपने प्रतिष्ठित किरदारों से दिल जीत रहा है. पहली बार, कोई ऐसा शो जो लगातार प्रसारित हो रहा है, सिनेमाई छलांग लगा रहा है क्योंकि ज़ी सिनेमा और ज़ी स्टूडियोज़ 6 फ़रवरी 2026 को सिनेमाघरों में #भाबीजीघरपरहैं: फन ऑन द रन लेकर आ रहे हैं..’

फिल्म में नजर आएंगे ये दिग्गज स्टार्स

बता दें कि फिल्म में शो की ओरिजिनल कास्ट अपने आइकॉनिक रोल में नजर आएंगी. इसके साथ ही रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ भी इस फिल्म के अहम हिस्सा होंने वाले हैं. तीनों तिगड़ी इस फिल्म को और भी ज्यादा जबरदस्त बना देगी. 'भाबीजी घर पर हैं' ने 2500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं. इसलिए हाल ही में शो के सेट पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया गया था. बताते चलें कि ये शो पहली बार 2 मार्च 2015 को &TV पर टेलीकास्ट हुआ था. इसके अलावा ये ZEE5 पर डिजिटली अवेलेबल भी है.

ये भी पढ़ें - 

लग्जरी एसयूवी की मालकिन बनीं हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक, करोड़ों में है कीमत

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 21 Nov 2025 07:37 PM (IST)
Tags :
Aasif Sheikh Shubhangi Atre TV News Bhabiji Ghar Par Hain Fun On The Run
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Box Office: '120 बहादुर' का ओपनिंग डे पर 'दे दे प्यार दे 2' से तगड़ा कंपटीशन, जानें बाजी किसने मारी
'120 बहादुर' का ओपनिंग डे पर 'दे दे प्यार दे 2' से तगड़ा कंपटीशन, जानें बाजी किसने मारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
यूटिलिटी
महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने को योगी सरकार राजी, जानें क्या रहेगी टाइमिंग?
महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने को योगी सरकार राजी, जानें क्या रहेगी टाइमिंग?
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
Embed widget