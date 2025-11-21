हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलग्जरी एसयूवी की मालकिन बनीं हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक, करोड़ों में है कीमत

लग्जरी एसयूवी की मालकिन बनीं हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक, करोड़ों में है कीमत

Natasa Stankovic New Luxury Car: एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक हाल ही में अपनी नई एसयूवी गाड़ी में घूमती हुई नजर आई. एक्ट्रेस ने तीन करोड़ की लैंड रोवर कार खरीदी है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 21 Nov 2025 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक की खुशी इस वक्त सातवें आसमान पर है. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक शानदार ऑरेंज एसयूवी लैंड रोवर कार खरीदी है. एक्ट्रेस अपनी नई गाड़ी में वीरवार के दिन मुंबई की सड़कों पर घूमती नजर आई. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल भी हो रहा है.

मुंबई की सड़कों पर नई गाड़ी में नजर आईं एक्ट्रेस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नताशा अपना जिम सेशन खत्म करने के बाद अपनी नई गाड़ी की राइड करती हुई दिखाई दी. नताशा की इस लग्जरी एसयूवी की कीमत 3.04 करोड़ रुपये बताई जा रही है. नताशा के वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करते हुए नजर आए. एक ने लिखा, ‘हार्दिक पांड्या के पैसों से ली है..’ दूसरे ने लिखा, ‘आप सबकुछ डिजर्व करती हैं.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

शादी के चार साल बाद अलग हुए थे नताशा-हार्दिक

नताशा और हार्दिक ने शादी के चार साल बाद जुलाई 2024 में अलग होने का फैसला किया था. कपल के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था. अब दोनों भले ही अलग हो ए हो, लेकिन अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश वो मिलकर ही कर रहे हैं. हालांकि अगस्त्य रहता अपनी मां के साथ ही है. अक्सर एक्ट्रेस उसके सथ तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर भी शेयर करती रहती हैं.

माहिका को डेट कर रहे हैं हार्दिक पांड्या

बता दें कि हार्दिक पांड्या से अलग होने के बाद नताशा अकेले लाइफ बिता रही हैं. वहीं हार्दिक इन दिनों माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. खबरें हैं कि दोनों ने सगाई कर ली है और अब कपल जल्द ही सात फेरे लेगा. दरअसल एक लेटेस्ट वीडियो में माहिका की ऊंगली में एक डायमंड रिंग नजर आई थी. जिसके बाद इन खबरों को हवा मिली. फिलहाल माहिका और हार्दिक ने इसपर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.

ये भी पढ़ें - 

आलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, बर्थडे पर जानें एक्टर की नेटवर्थ

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 21 Nov 2025 06:59 PM (IST)
Tags :
Bollywood Natasa Stankovic HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
आलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, बर्थडे पर जानें एक्टर की नेटवर्थ
आलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, जानें नेटवर्थ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
हेल्थ
Migraine Trigger: माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget