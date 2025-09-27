'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में इस बार सलमान खान ने घरवालों की जमकर क्लास ली है. वहीं कंटेस्टेंट अमाल मलिक पर इस बार डबल वार हुआ. पहले स्टेड पर बतौर गेस्ट पहुंचीं गौहर खान ने अमाल मलिक को खरी खोटी सुनाई. वहीं सलमान खान भी 'बिग बॉस 19' के घर के अंदर गाली-गलौच करने को लेकर उन पर खूब बरसते दिखाई दिए.

सलमान खान ने कहा- 'अमाल जब आप घर में आए तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप यहां क्यों आए हो. तो आपने कहा था कि मैं अपनी इमेज साफ करने आया हूं. तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा. आपके पापा आपकी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगने वाले हैं. तो आप इसीलिए यहां आए थे ना. हर बात में गालियां देना और फैमिली पर जाना और आप बकवास कर रहे हैं.'

गाली-गलौच करने पर अमाल पर बरसे सलमान

सलमान खान ने अमाल मलिक से आगे कहा- 'हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि वो आपको बर्बाद कर सकता है. ऑडियो तो हम बीप कर देते हैं ना. लेकिन क्या आपको समझ नहीं आता. जब आप बीप सुनते हैं तो आप समझ जाते होंगे ना कि क्या बोला होगा. आपके अमालियंस का सोचो, बच्चे हैं ना. आप चाहते हैं कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? आप चाहते हैं कि वो आपकी जैसी सोच फॉलो करें? आप उनके लिए ऐसा रोल मॉडल बनना चाहते हैं?'

'आप सारा रायता फैलाकर कहते हैं सॉरी...'

अमाल मलिक को डांटते हुए आगे कहा- 'कुछ भी हो जाए, कोई असहमति हो जाए या को गलतफहमी हो जाए, सीधे कहे ना. और सॉरी मत कहे अगर आपको इस सॉरी की वैल्यू ना हो. आप सारा रायता फैलाकर कहते हैं सॉरी, इसके बाद क्या? सलमान आगे कहते हैं- मैं तुम्हें कबसे जानता हूं? कितने साल हो गए और कितने साल मैंने तुमसे बात नहीं की?' इसपर अमाल ने जवाब दिया- '25 साल.'

सलमान ने अरमान मलिक से किया अमाल का मुकाबला

सलमान खान ने अरमान मलिक के कामयाब होने और अमाल मलिक के पीछे रह जाने के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा- 'कितने साल से हम साथ काम कर रहे हैं, 15 साल... जब मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा था तो तुमलोगों को ये बात समझ नहीं. जब एक निकल गया (अरमान मलिक) और एक पीछे रह गया, तब मैंने कहा कि यही तो मैं कह रहा था तुम दोनों से. म्यूजिक के मामले तुम बहुत टैलेंटेड इंसान हो. अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग रखो. यही तुम्हारा वक्त है और तुम नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो.'