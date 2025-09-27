हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBB 19 Weekend Ka Vaar: 'हर बात में गाली दो, बकवास करो' अमाल मलिक पर बरसे सलमान खान, याद दिला दी अरमान मलिक की सक्सेस

BB 19 Weekend Ka Vaar: 'हर बात में गाली दो, बकवास करो' अमाल मलिक पर बरसे सलमान खान, याद दिला दी अरमान मलिक की सक्सेस

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में इस बार 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने अमाल मलिक को काफी डांट लगाई है. सलमान ने अमाल मलिक को भाई अरमान मलिक से पिछड़ने की वजह भी याद दिलाई.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Sep 2025 11:23 PM (IST)
'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में इस बार सलमान खान ने घरवालों की जमकर क्लास ली है. वहीं कंटेस्टेंट अमाल मलिक पर इस बार डबल वार हुआ. पहले स्टेड पर बतौर गेस्ट पहुंचीं गौहर खान ने अमाल मलिक को खरी खोटी सुनाई. वहीं सलमान खान भी 'बिग बॉस 19' के घर के अंदर गाली-गलौच करने को लेकर उन पर खूब बरसते दिखाई दिए.

सलमान खान ने कहा- 'अमाल जब आप घर में आए तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप यहां क्यों आए हो. तो आपने कहा था कि मैं अपनी इमेज साफ करने आया हूं. तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा. आपके पापा आपकी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगने वाले हैं. तो आप इसीलिए यहां आए थे ना. हर बात में गालियां देना और फैमिली पर जाना और आप बकवास कर रहे हैं.'

गाली-गलौच करने पर अमाल पर बरसे सलमान
सलमान खान ने अमाल मलिक से आगे कहा- 'हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि वो आपको बर्बाद कर सकता है. ऑडियो तो हम बीप कर देते हैं ना. लेकिन क्या आपको समझ नहीं आता. जब आप बीप सुनते हैं तो आप समझ जाते होंगे ना कि क्या बोला होगा. आपके अमालियंस का सोचो, बच्चे हैं ना. आप चाहते हैं कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? आप चाहते हैं कि वो आपकी जैसी सोच फॉलो करें? आप उनके लिए ऐसा रोल मॉडल बनना चाहते हैं?'

'आप सारा रायता फैलाकर कहते हैं सॉरी...'
अमाल मलिक को डांटते हुए आगे कहा- 'कुछ भी हो जाए, कोई असहमति हो जाए या को गलतफहमी हो जाए, सीधे कहे ना. और सॉरी मत कहे अगर आपको इस सॉरी की वैल्यू ना हो. आप सारा रायता फैलाकर कहते हैं सॉरी, इसके बाद क्या? सलमान आगे कहते हैं- मैं तुम्हें कबसे जानता हूं? कितने साल हो गए और कितने साल मैंने तुमसे बात नहीं की?' इसपर अमाल ने जवाब दिया- '25 साल.'

सलमान ने अरमान मलिक से किया अमाल का मुकाबला
सलमान खान ने अरमान मलिक के कामयाब होने और अमाल मलिक के पीछे रह जाने के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा- 'कितने साल से हम साथ काम कर रहे हैं, 15 साल... जब मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा था तो तुमलोगों को ये बात समझ नहीं. जब एक निकल गया (अरमान मलिक) और एक पीछे रह गया, तब मैंने कहा कि यही तो मैं कह रहा था तुम दोनों से. म्यूजिक के मामले तुम बहुत टैलेंटेड इंसान हो. अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग रखो. यही तुम्हारा वक्त है और तुम नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Sep 2025 11:16 PM (IST)
Tags :
Weekend Ka Vaar Amaal Malik SALMAN KHAN Bigg Boss 19
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी, जानें क्या कहा
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी, जानें क्या कहा
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के किस कदम से फूटा ईरान का गुस्सा? तीनों देशों से राजदूतों को वापस बुलाया
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनावों में ABVP का परचम, छात्रों ने लगाई धामी सरकार की नीतियों पर मुहर
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
प्लेन में शख्स ने दीपक कलाल को मारे घूंसे ही घूंसे! फ्लाइट में एयरहोस्टेस के सामने जमकर मचा गदर- वीडियो वायरल
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
