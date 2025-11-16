टीवी रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आज का 'वीकेंड का वार' फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने होस्ट किया. इस दौरान उन्होंने घरवालों को कई टास्क कराए. आज के एपिसोड में एस्ट्रोलजर भी पहुंचीं जिन्होंने कंटेस्टेंट्स को जिंदगी जीने के लिए अहम सलाह दी.

रोहित शेट्टी ने 'वीकेंड का वार' में एक टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स को करंट लगाया. इस दौरान उन्होंने फरहाना भट्ट से पूछा कि क्या वो खतरों के खिलाड़ी करेंगी, इस पर फरहाना ने फौरन हामी भर दी. वहीं तान्या मित्तल ने करंट टास्क के दौरान कबूल किया कि वो कभी बकलावा खाने दुबई नहीं गईं. उन्होंने झूठ कहा था.

गौरव खन्ना ने कुनिका को कहा- 'दोगला'

टास्क के दौरान जब कुनिका सदानंद से पूछा गया कि उनके मुताबिक घर में कौन ग्रुप के दम पर चल रहा है. इस पर कुनिका ने गौरव खन्ना का नाम लिया. ऐसे में गौरव ने बताया कि वो 8 बार नॉमिनेट हो चुके हैं लेकिन उनके फैंस ने उन्हें एविक्ट होने से बचाया. इसके साथ ही उन्होंने कुनिका को 'दोगला' करार दे दिया है. एक और टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स को उनके हिसाब से एक जीतने के काबिल और एक हारने वाले घरवाले का नाम लेना था. टास्क के आखिर में जीतने वालों की कतार में शहबाज बदेशा सबसे आगे रहे.

इस हफ्ते नहीं हुआ इविक्शन

इस बार घर के कैप्टन शहबाज को छोड़कर पूरा घर नॉमिनेट था. जिसमें गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, अमाल मलिक, अशनूर कौर, मालती चहर, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे शामिल थे. रोहित शेट्टी ने बताया कि इस हफ्ते कोई नॉमिनेट नहीं हो रहा, लेकिन यही नॉमिनेशंस अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे और यही वोट आगे काउंट भी होंगे.

जय मदान ने गले लगाकर दिया तान्या को हौसला

आज के एपिसोड में एस्ट्रोलॉजर जय मदान 'बिग बॉस 19' के घर के अंदर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने घरवालों के साथ कुछ एक्टिविटीज की और उनकी लाइफ से जुड़े अहम सजेशन दिए. इस दौरान जय थोड़ा इमोशनल हो गईं और इस दौरान उन्होंने तान्या की तारीफ भी की. जय ने तान्या की गले लगाकर हौसला अफजाई भी की. जय मदान के जाते-जाते सभी कंटेस्टेंट्स ने उनसे सक्सेस होने का सीक्रेट पूछा.