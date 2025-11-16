Tere Ishk Mein Box Office: 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर करेगी बंपर ओपनिंग, कृति सेनन की इन 5 फिल्मों का टूटेगा रिकॉर्ड!
Tere Ishk Mein Box Office Collection: 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. कृति सेनन और धनुष की ये फिल्म बॉक्स ऑफिल पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करने के लिए तैयार है.
कृति सेनन और धनुष की अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के जरिए दोनों पहली बार स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आने वाले हैं. 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इससे पहले अब दर्शकों की निगाहें फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन पर टिकी हैं. आइए जानते हैं कि 'तेरे इश्क में' पहले दिन कितने करोड़ों का कलेक्शन कर सकती है.
'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर कृति सेनन की पिछली कई फिल्मों को मात दे सकती है. फिल्म रिलीज होते ही पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है. 'तेरे इश्क में' कृति के करियर की छठी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर सकती है.
'तेरे इश्क में' कर सकती है रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग
- 'तेरे इश्क में' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में ओपनिंग कर सकती है.
- कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 10 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है.
- अगर ऐसा होता है तो ये कृति सेनन की छठी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म 'लुका छुपी' का रिकॉर्ड तोड़ देगी.
- साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 8.01 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.
- 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर 'क्रू' को भी पछाड़ सकती है जिसने ओपनिंग डे पर 10.21 करोड़ रुपए कमाए थे.
धनुष की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बन सकती है 'तेरे इश्क में'
- इसके साथ ही 'तेरे इश्क में' धनुष की बॉलीवुड में सबसे बड़ी ओपनिंग होगी.
- इससे पहले 'रांझणा' के नाम ये रिकॉर्ड है जिसने 5.12 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.
'गुस्ताख इश्क' से टकराएगी 'तेरे इश्क में'
'तेरे इश्क में' को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में कृति सेनन और धनुष लीड रोल में होंगे. बॉक्स ऑफिस पर 'तेरे इश्क में' मनीष मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म 'गुस्ताख इश्क' से टकराएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL