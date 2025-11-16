हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tere Ishk Mein Box Office: 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर करेगी बंपर ओपनिंग, कृति सेनन की इन 5 फिल्मों का टूटेगा रिकॉर्ड!

Tere Ishk Mein Box Office: 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर करेगी बंपर ओपनिंग, कृति सेनन की इन 5 फिल्मों का टूटेगा रिकॉर्ड!

Tere Ishk Mein Box Office Collection: 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. कृति सेनन और धनुष की ये फिल्म बॉक्स ऑफिल पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करने के लिए तैयार है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Nov 2025 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

कृति सेनन और धनुष की अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के जरिए दोनों पहली बार स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आने वाले हैं. 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इससे पहले अब दर्शकों की निगाहें फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन पर टिकी हैं. आइए जानते हैं कि 'तेरे इश्क में' पहले दिन कितने करोड़ों का कलेक्शन कर सकती है.

'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर कृति सेनन की पिछली कई फिल्मों को मात दे सकती है. फिल्म रिलीज होते ही पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है. 'तेरे इश्क में' कृति के करियर की छठी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर सकती है.

'तेरे इश्क में' कर सकती है रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग

  • 'तेरे इश्क में' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में ओपनिंग कर सकती है.
  • कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 10 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है.
  • अगर ऐसा होता है तो ये कृति सेनन की छठी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म 'लुका छुपी' का रिकॉर्ड तोड़ देगी.
  • साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 8.01 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.
  • 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर 'क्रू' को भी पछाड़ सकती है जिसने ओपनिंग डे पर 10.21 करोड़ रुपए कमाए थे.

धनुष की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बन सकती है 'तेरे इश्क में'

  • इसके साथ ही 'तेरे इश्क में' धनुष की बॉलीवुड में सबसे बड़ी ओपनिंग होगी.
  • इससे पहले 'रांझणा' के नाम ये रिकॉर्ड है जिसने 5.12 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.

'गुस्ताख इश्क' से टकराएगी 'तेरे इश्क में'
'तेरे इश्क में' को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में कृति सेनन और धनुष लीड रोल में होंगे. बॉक्स ऑफिस पर 'तेरे इश्क में' मनीष मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म 'गुस्ताख इश्क' से टकराएगी.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 16 Nov 2025 09:14 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Dhanush Tere Ishk Mein Tere Ishk Mein Box Office Collection
