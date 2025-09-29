'बिग बॉस 19' में 36वें दिन के एपिसोड की शुरुआत अमाल मलिक के तान्या मित्तल को बर्थडे विश करने से होते हैं. इसके बाद अभिषेक बजाज की जीशान कादरी से बेंच गंदी होने को लेकर बहस होती है. इसके बाद घर की कैप्टन फरहाना भी जीशान को समझाती हैं कि दूसरों को जिम करना होता है तो वो सही से सफाई कर दिया करें.

फरहाना के समझाने पर भी जीशान यही जवाब देते हैं कि उनकी सफाई का वक्त 2 बजे है, तो वो तभी करेंगे. ऐसे में फरहाना खुद जाकर बेंच साफ कर देती हैं. ऐसे में शहबाज फरहाना को समझाते हैं कि वो कैप्टन होकर खुद क्यों काम कर रही हैं. शहबाज कहते हैं- 'तुम सब अनएजुकेटेड लोग हो, बेगैरत लोग हो, एक लड़की से साफ करने कह रहे हो और कह रहे हो कि यहां साफ करो.'

'अमाल पूरे दिन मेरी बैंड बजाता है'

इसके बाद नीलम गिरी तान्या को समझाती हैं कि उन्हें उदासी छोड़ देनी चाहिए और बर्थडे वाले दिन रोना नहीं चाहिए. तान्या नीलम से कहती हैं- 'अमाल पूरे दिन मेरी बैंड बजाता है, लेकिन मुझे पता है कि उसे मेरी जरूरत है इस समय, मुझे उसकी चिंता है. मैं उसे सही रास्ते पर लाना चाहती हूं. मैंने उसको बहुत कंट्रोल कर रखा है. अगर मैं उसे छोड़ दूं ना तो देखना वो कैसा हो जाएगा और मैं छोड़ दूंगी. मैं नहीं चाहती कोई मुझे चेप समझे. मैं चेप नहीं हूं. मैं किसी लड़के के पीछे नहीं जाती.'

हलवे को लेकर बसीर से भिड़ीं नेहल

तान्या के बर्थडे के मौके पर घर में हलवा बनता है. बसीर अपने लिए हलवा अलग करके रख लेते हैं. कुनिका उन्हें ज्यादा हलवा रखने के लिए टोकते हैं. लेकिन बसीर नहीं मानते. इसके बाद नेहल चूड़ासमा सवाल नीलम से पूछती हैं कि उन्होंने कितने लोगों के लिए हलवा बनाया था. नीलम बताती हैं कि उन्होंने सबके लिए बनाया है हलवा. ऐसे में नीलम कहती हैं मृदुल, फरहाना और उन्होंने हलवा नहीं खाया है और बसीर ने अपने लिए अलग से हलवा रख लिया.

बसीर ने कुनिका को धमकाया

इस पर बसीर कहते हैं- निकालकर दे देता हूं, इसमें इतना मरने वाली कोई बात नहीं है. बसीर के इसी कमेंट को लेकर नेहल उनपर भड़कर पड़ती हैं और दोनों के बीच गाली-गलौच भी होती है. इस दौरान बसीर कुनिका को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ही नेहल को भड़काया है. इसके बाद कुनिका बसीर से लड़ने लगती हैं कि वो उन्हें क्यों घसीट रहे हैं बीच में. बसीर कहते हैं- 'आप अगर एविल हरकतें करेंगी तो आपको एविल बोला जाएगा मैम.' इस दौरान बसीर कुनिका को चेतावनी देते हैं कि वो उन्हें टच ना करें.

कुनिका बसीर से कहती हैं- 'क्या कर लेगा, मैं लगाउंगी हाथ.' इसपर बसीर कहते हैं- 'घर से बाहर फेंकवा दूंगा.' कुनिका भी जवाब देती हैं- 'मैं करूंगी हाथापाई, जाऊंगी तो तुम्हें भी लेकर जाऊंगी.'

घर में मनाया गया तान्या का बर्थडे

तमाम बहस और झगड़ों के बीच घरवालों ने केक काटकर तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेट किया. जीशान और नीलम मिलकर तान्या को पूल में भी धकेल देते हैं. इसके बाद जीशान नीलम को भी धक्का दे देते हैं.

कुनिका ने बसीर को कहा- 'चपेड़ मारूंगी'

बसीर कुनिका को लेकर तान्या और नीलम से कहते हैं- 'वो पीछे से संत बनती हैं लेकिन हैं नहीं, उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया. किचन से निकाला गया तब भी वही मरी रहती हैं.' इस पर कुनिका जवाब देती हैं- 'मेरे बारे में बकवास करना बंद कर. नहीं तो चपेड़ मारूंगी तुझे.' बसीर कहती हैं- 'मारकर दिखाओ, मैं आपको डबल डेयर देता हूं. अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो आप घर छोड़ सकती हैं.'

शहबाज और प्रणित में जमकर बहस

शीशा साफ करने को लेकर शहबाज बदेशा और प्रणित मोरे में जमकर बहुस हुई. प्रणित कहते हैं कि अगर शीशा तीन दिन में साफ होगा तो वो भी तीन दिन में चॉपिंग करेंगे. शहबाज कहते हैं- 'तेरी शक्ल चॉपिंग जैसी है.' इसपर प्रणित जवाब देते हैं- 'तेरी शक्ल देख, 6 साल में मेहनत करके पहुंचा है.' प्रणित शहबाज को 'कुत्ता' और 'टॉमी' कहकर चिढ़ाते हैं.

इस पर तान्या भड़क जाती हैं और प्रणित से कहती हैं- 'ये नहीं है कुत्ता, अपनी आंखें ठीक करा. उसे कुत्ता मत बोल. मेरा भाई है, मेरे सामने मत बोल. उसने दिल जीते हैं लोगों के, तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है.'