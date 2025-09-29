हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BB19 Sep 29 Written Update: 'घर से बाहर फेंकवा दूंगा', कुनिका को बसीर ने दी धमकी, प्रणित और शहबाज में हुई खूब बहस

Bigg Boss 19 Sep 29 Written Update: 'बिग बॉस 19' के घर में नेहल और बसीर की जमकर लड़ाई हुई. वहीं बसीर ने कुनिका को खूब खरी-खोटी सुनाई. वहीं प्रणित मोरे ने शहबाज बदेशा को 'कुत्ता' कह दिया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 29 Sep 2025 11:21 PM (IST)
'बिग बॉस 19' में 36वें दिन के एपिसोड की शुरुआत अमाल मलिक के तान्या मित्तल को बर्थडे विश करने से होते हैं. इसके बाद अभिषेक बजाज की जीशान कादरी से बेंच गंदी होने को लेकर बहस होती है. इसके बाद घर की कैप्टन फरहाना भी जीशान को समझाती हैं कि दूसरों को जिम करना होता है तो वो सही से सफाई कर दिया करें.

फरहाना के समझाने पर भी जीशान यही जवाब देते हैं कि उनकी सफाई का वक्त 2 बजे है, तो वो तभी करेंगे. ऐसे में फरहाना खुद जाकर बेंच साफ कर देती हैं. ऐसे में शहबाज फरहाना को समझाते हैं कि वो कैप्टन होकर खुद क्यों काम कर रही हैं. शहबाज कहते हैं- 'तुम सब अनएजुकेटेड लोग हो, बेगैरत लोग हो, एक लड़की से साफ करने कह रहे हो और कह रहे हो कि यहां साफ करो.'

'अमाल पूरे दिन मेरी बैंड बजाता है'
इसके बाद नीलम गिरी तान्या को समझाती हैं कि उन्हें उदासी छोड़ देनी चाहिए और बर्थडे वाले दिन रोना नहीं चाहिए. तान्या नीलम से कहती हैं- 'अमाल पूरे दिन मेरी बैंड बजाता है, लेकिन मुझे पता है कि उसे मेरी जरूरत है इस समय, मुझे उसकी चिंता है. मैं उसे सही रास्ते पर लाना चाहती हूं. मैंने उसको बहुत कंट्रोल कर रखा है. अगर मैं उसे छोड़ दूं ना तो देखना वो कैसा हो जाएगा और मैं छोड़ दूंगी. मैं नहीं चाहती कोई मुझे चेप समझे. मैं चेप नहीं हूं. मैं किसी लड़के के पीछे नहीं जाती.'

हलवे को लेकर बसीर से भिड़ीं नेहल
तान्या के बर्थडे के मौके पर घर में हलवा बनता है. बसीर अपने लिए हलवा अलग करके रख लेते हैं. कुनिका उन्हें ज्यादा हलवा रखने के लिए टोकते हैं. लेकिन बसीर नहीं मानते. इसके बाद नेहल चूड़ासमा सवाल नीलम से पूछती हैं कि उन्होंने कितने लोगों के लिए हलवा बनाया था. नीलम बताती हैं कि उन्होंने सबके लिए बनाया है हलवा. ऐसे में नीलम कहती हैं मृदुल, फरहाना और उन्होंने हलवा नहीं खाया है और बसीर ने अपने लिए अलग से हलवा रख लिया. 

बसीर ने कुनिका को धमकाया
इस पर बसीर कहते हैं- निकालकर दे देता हूं, इसमें इतना मरने वाली कोई बात नहीं है. बसीर के इसी कमेंट को लेकर नेहल उनपर भड़कर पड़ती हैं और दोनों के बीच गाली-गलौच भी होती है. इस दौरान बसीर कुनिका को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ही नेहल को भड़काया है. इसके बाद कुनिका बसीर से लड़ने लगती हैं कि वो उन्हें क्यों घसीट रहे हैं बीच में. बसीर कहते हैं- 'आप अगर एविल हरकतें करेंगी तो आपको एविल बोला जाएगा मैम.' इस दौरान बसीर कुनिका को चेतावनी देते हैं कि वो उन्हें टच ना करें. 

कुनिका बसीर से कहती हैं- 'क्या कर लेगा, मैं लगाउंगी हाथ.' इसपर बसीर कहते हैं- 'घर से बाहर फेंकवा दूंगा.' कुनिका भी जवाब देती हैं- 'मैं करूंगी हाथापाई, जाऊंगी तो तुम्हें भी लेकर जाऊंगी.'

घर में मनाया गया तान्या का बर्थडे
तमाम बहस और झगड़ों के बीच घरवालों ने केक काटकर तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेट किया. जीशान और नीलम मिलकर तान्या को पूल में भी धकेल देते हैं. इसके बाद जीशान नीलम को भी धक्का दे देते हैं. 

कुनिका ने बसीर को कहा- 'चपेड़ मारूंगी'
बसीर कुनिका को लेकर तान्या और नीलम से कहते हैं- 'वो पीछे से संत बनती हैं लेकिन हैं नहीं, उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया. किचन से निकाला गया तब भी वही मरी रहती हैं.' इस पर कुनिका जवाब देती हैं- 'मेरे बारे में बकवास करना बंद कर. नहीं तो चपेड़ मारूंगी तुझे.' बसीर कहती हैं- 'मारकर दिखाओ, मैं आपको डबल डेयर देता हूं. अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो आप घर छोड़ सकती हैं.' 

शहबाज और प्रणित में जमकर बहस
शीशा साफ करने को लेकर शहबाज बदेशा और प्रणित मोरे में जमकर बहुस हुई. प्रणित कहते हैं कि अगर शीशा तीन दिन में साफ होगा तो वो भी तीन दिन में चॉपिंग करेंगे. शहबाज कहते हैं- 'तेरी शक्ल चॉपिंग जैसी है.' इसपर प्रणित जवाब देते हैं- 'तेरी शक्ल देख, 6 साल में मेहनत करके पहुंचा है.' प्रणित शहबाज को 'कुत्ता' और 'टॉमी' कहकर चिढ़ाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

इस पर तान्या भड़क जाती हैं और प्रणित से कहती हैं- 'ये नहीं है कुत्ता, अपनी आंखें ठीक करा. उसे कुत्ता मत बोल. मेरा भाई है, मेरे सामने मत बोल. उसने दिल जीते हैं लोगों के, तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 10:50 PM (IST)
Kunickaa Sadanand Baseer Ali Nehal Chudasama Bigg Boss 19
