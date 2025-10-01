हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकौन हैं अविका गौर के पति मिलिंद चंदवानी? कितने हैं अमीर हैं और कितना कमाते हैं?

कौन हैं अविका गौर के पति मिलिंद चंदवानी? कितने हैं अमीर हैं और कितना कमाते हैं?

Who is Avika Gaur Husband Milind: अविका गौर ने बीते दिन अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग नेशनल टीवी पर शादी कर ली. कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 01 Oct 2025 02:22 PM (IST)
अविका गोर और मिलिंद चंदवानी ने 30 सितंबर को पति पत्नी और पंगा के सेट पर एक ड्रीमी शादी की. इस जोड़े ने अपने वेडिंग फंक्शन से कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. जिन पर अब फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. इसी के साथ लोग ये जानने के लिए भी काफी एक्साइटेड है कि टीवी की ‘बालिका वधू’ यानी अविका गौर के मिस्टर हसबैंड मिलिंद कौन हैं और वे क्या करते हैं साथ ही कितना कमाते हैं?

कौन हैं अविका गौर के पति मिलिंद चंदवानी?
मिलिंद, रियलिटी शो रोडीज़ रियल हीरोज में नजर आए थे. इन दिनो वे अविका गोर के साथ पति पत्नी और पंगा से खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं. उन्होंने बैंगलोर के दयानंद सागर कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी. इसके बाद उन्होंने आईआईएम-अहमदाबाद से एमबीए (मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) करने के बाद इंडियन मल्टीनेशनल टेकोनॉलिजी कंपनी इंफोसिस से अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी. वे कैंप डायरीज़ के फाउंडर हैं. ये एक गैर-सरकारी संगठन है जो भारत में वंचित बच्चों के लिए क्रिएटिव और स्किल बेस्ट लर्निंग के मौके देती है.

एंटरप्रेन्योर- एक्टिविस्ट ने 2019 में 'एमटीवी रोडीज़ रियल हीरोज़' में आने के बाद फेम हासिल किया था. ​​चांदवानी, का हमेशा से कम्युनिटी सर्विस के प्रति झुकाव रहा है, उन्होंने एक असिस्टेंट स्कूल प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Avika Gor (@avikagor)

मिलिंद की कितनी है नेटवर्थ
मिलिंद के लिंक्डइन अकाउंट के अनुसार, वे फिलहाल में कुकू एफएम में एसोसिएट डायरेक्टर, प्रोडक्ट के पद पर हैं. इससे पहले वे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी BYJU'S और ओला इलेक्ट्रिक में काम कर चुके हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अविका गौर के पति मिलिंद की नेटवर्थ 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच है.

कब हुई थी अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की पहली मुलाकात
गोर और चांदवानी की पहली मुलाकात 2020 में हैदराबाद में एक-दूसरे के दोस्तों के ज़रिए हुई थी. दोनों लगभग पांच साल से रिलेशनशिप में थे और अब इस जोड़ी ने पूरी दुनिया के सामने शादी कर ली है. 

अविका गौर करियर
अविका ने 'बालिका वधू' के अलावा, अभिनेत्री ने लोकप्रिय हिंदी टेलीविजन शो 'ससुराल सिमर का' में भी काम किया है. बाद में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और विक्रम भट्ट की '1920: हॉरर्स ऑफ़ द हार्ट' (2023) और 'ब्लडी इश्क' (2024) में नज़र आईं. अविका आखिरी बार तेलुगु क्राइम-थ्रिलर 'शंमुख' (2025) में नज़र आई थीं. 

 

Published at : 01 Oct 2025 02:22 PM (IST)
