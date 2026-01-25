हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल

कुछ दिन पहले एआर रहमान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कम्युनल बायस होने का आरोप लगाया था. उनके इस बयान पर कई सेलेब्स ने अपनी राय भी दी. अब अरुण गोविल ने भी अपनी रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 12:32 PM (IST)
ऑस्कर विनिंग सिंगर और कंपोजर एआर रहमान अपने हालिया बयान को लेकर खबरों में हैं. कुछ सितारे उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ ने उनकी बात से असहमति जताई है.

दरअसल, बीबीसी एशियन नेटवर्क के इंटरव्यू में रहमान ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कम्युनल बायसनेस है और अब फैसले ऐसे लोग ले रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं हैं. उनका ये बयान सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में बहस का कारण बन गया.

एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
अब एआर रहमान के इस बयान पर रामायण में भगवान राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल ने भी अपनी राय दी है और इंडस्ट्री में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होने की बात कही है. अरुण गोविल का कहना है कि इंडस्ट्री में कम्युनल बायसनेस नहीं है. पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कम्युनल बायसनेस की वजह से लोगों को काम न मिला हो. हमारी इंडस्ट्री में इसके उदाहरण हैं.

उन्होंने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री में हर धर्म के लोगों ने काम किया है. आज भी ऐसा कुछ नहीं है. असल में फिल्म इंडस्ट्री ही सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री है जहां कोई कम्युनल बायसनेस नहीं है.' अरुण गोविल ने अपनी बात समझाते हुए सलमान खान, शाह रुख खान और आमिर खान का जिक्र किया जो इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. एक्टर ने कहा, 'पहले हमारे पास दिलीप कुमार जैसे एक्टर थे, वह अपने समय में इंडस्ट्री के किंग थे. आज भी शाहरुख, सलमान, आमिर, ये सभी स्टार हैं. अगर कम्युनल बायसनेस होता तो वे स्टार कैसे बनते?'


एआर रहमान ने दी थी सफाई
बता दें, जिस इंटरव्यू के बाद विवाद शुरू हुआ, उसमें ए.आर. रहमान ने कहा था कि अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में फैसले ऐसे लोग ले रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं हैं. उन्होंने ये भी कहा कि ये बात शायद किसी कम्युनल बायसनेस से जुड़ी हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पर उनके सामने ऐसा कुछ नहीं कहा गया. ए आर रहमान ने बताया कि कई फैसलों की जानकारी उन्हें सीधे नहीं, बल्कि इधर-उधर से सुनकर मिलती थी, जिसे उन्होंने 'चाइनीज व्हिस्पर्स' कहा.

बता दें कि जब एआर रहमान के बयान पर विवाद बढ़ने लगा तो सिंगर ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपनी सफाई दी थी. उन्होंने कहा था कि उनका मकसद किसी को हर्ट करने का नहीं था.

