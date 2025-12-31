अर्जुन बिजलानी के करीबी की बिगड़ी तबीयत, न्यू ईयर सेलिब्रेशन छोड़ दुबई से भारत लौटे एक्टर

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अर्जुन बिजलानी दुबई में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे, तभी उन्हें अचानक एक ऐसी खबर मिली, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में भारत लौटना पड़ा.

एक्टर के ससुर की बिगड़ी तबीयत

टेलीचक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन बिजलानी के ससुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया. ये खबर सुनते ही अर्जुन ने बिना किसी देरी के तुरंत भारत लौटने का फैसला कर लिया. उन्होंने अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़कर मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ ली. हालांकि, इस खबर की पुष्टि अभी तक अर्जुन या उनके परिवार की ओर से नहीं की गई है.

वाइफ के साथ दुबंई थे अर्जुन

अर्जुन बिजलानी ने अपनी पत्नी नेहा स्वामी और बच्चे के साथ दुबई में नया साल मनाने का प्लान किया था. उनके सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आईं थीं. सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन तभी एक बुरी खबर ने सभी को चौंका दिया. नेहा के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा.

आपको बता दें कि अर्जुन बिजलानी ने नेहा स्वामी से साल 2013 में शादी रचाई थी. कपल ने शादी के लंबे वक्त के बाद बेटे अयान के रूप में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था.

फैमिली को लेकर हैं काफी सेंसिटिव

अर्जुन अपनी फैमिली को लेकर काफी सेंसिटिव हैं. वह सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल पल साझा करते रहते हैं. एक इंटरव्यू में अर्जुन कहा था कि उनकी फैमिली के साथ खास रिश्ता है. उनका हमेशा से मानना रहा है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक दूसरे से बेहद अलग रखते हैं.

इन शोज से बनाई पहचान

अर्जुन बिजलानी के करियर की बात है, वह टीवी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पॉपुलर और सफल एक्टर में से एक हैं. वह दर्शकों के बीच उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और टीवी पर निभाए गए अपने अलग रोल से खास पहचान बनाई है. ‘फुलवा’, ‘प्यार की ये एक कहानी’, ‘मेरी आशिकी तुमसे ही’, 'नागिन' और ‘इश्क में मरजावां’ जैसे हिट शोज के लिए वह काफी पॉपुलर हैं.

दिखाएंगे कुकिंग स्किल

अब आने वाले दिनों में अर्जुन को रियलिटी शो ‘किचन चैलेंज’ में देखने को मिलेगा. यह सोनी टीवी पर आने वाला है. इस शो में अर्जुन अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते नजर आएंगे, जो उनके फैंस के लिए एक नया और दिलचस्प अनुभव होगा.