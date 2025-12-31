'कोई पछतावा नहीं मेरे पास शाहिद और ईशान हैं', पकंज कपूर संग तलाक पर बोलीं नीलिमा अजीम
Neelima On Divorce With Pankaj Kapoor: नीलिमा अजीम ने हाल ही में पंकज कपूर संग अपने तलाक पर बात की और कहा कि कोई भी अलग होने के लिए शादी नहीं करता. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है.
नीलिमा अज़ीम और पंकज कपूर का तलाक भारतीय फिल्म और थिएटर जगत में सबसे चर्चित लेकिन डिग्निफाइड सैपरेशन में से एक है. दोनों की शादी 1970 के दशक की शुरुआत में हुई थी. हालांकि, उनकी मैरिड लाइफ ज्यादा लंबी नहीं चली और आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला किया. वहीं एक इंटरव्यू के दौरान नीलिमा ने पंकज कपूर संग अपने तलाक के बारे में खुलकर बात की.
'कोई भी अलग होने के लिए शादी नहीं करता'
दरअसल विक्की लालवानी के साथ हाल ही में हुई बातचीत में नीलिमा ने कहा, “मुझे लगता है कि दुर्भाग्यवश, यही होना था. कोई भी अलग होने के लिए शादी नहीं करता, है ना? वे हमेशा साथ रहने के लिए शादी करते हैं… लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम दोनों बहुत अलग-अलग इंसान थे, और साथ ही, शादी सिर्फ इस बारे में नहीं होती कि किसी ने क्या किया या क्या हुआ. मुझे लगता है कि यह इस बारे में है कि आप अपने मन में कहां हैं और आप अपने जीवन में किस पड़ाव पर हैं. और अगर ये भावनाएं एक जैसी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि यह रिश्ता ठीक नहीं बैठता.”
लॉन्ग -डिस्टेंस रिलेशनशिप बनी तलाक की वजह
उन्होंने अपने लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर कहा, “मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत बड़ी दूरी थी, क्योंकि वह मुंबई में थे और मैं दिल्ली में. और मैं तब भी वही लड़की थी जो अपने माता-पिता के साथ दिल्ली में रहती थी, क्योंकि यही स्थिति थी. और शायद उस समय उनके लिए मुझे छोड़कर मुंबई जाना गुड आइडा नहीं था, और बाद में, शाहिद के बिना.”
हालांकि, नीलिमा ने क्लियर किया कि पंकज ने उनसे उनके इस कदम के बारे में पूछा था. उन्होंने कहा, “मैंने कहा, जाओ, तुम बेहद टैलेंटेड हो… वह यहां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे और मैं दिल्ली में थी. इसलिए मुझे लगता है कि सालों की दूरी ने हमें अलग-अलग रास्ते अपनाने पर मजबूर कर दिया. ” उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक दृष्टि से उन सभी के लिए एक साथ मुंबई जाना पॉसिबल नहीं था.
View this post on Instagram
तलाक का नहीं है कोई पछतावा
उन्होंने कहा, “मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में यह सब संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था… अगर मैं हर पहलू से देखूं, तो मैं हमेशा यही कहती हूं, पता नहीं कितने लोग इसे समझते हैं, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मेरे पास शाहिद हैं. और यही बात ईशान के लिए भी लागू होती है. इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है.”
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL