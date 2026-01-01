अर्जुन बिजलानी के ससुर राकेश चंद्र स्वामी का निधन, जानें कब और कहां होगा अंतिम संस्कार

टीवी के पॉपुलर एक्टर और होस्ट अर्जुन बिजलानी के लिए नए साल का पहला दिन बेहद दुखद साबित हुआ है. अर्जुन की वाइफ नेहा स्वामी के पिता राकेश चंद्र स्वामी का आज निधन हो गया है. राकेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था. वो आईसीयू में एडमिट थे और अब नए साल पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है.

राकेश चंद्र स्वामी की फैमिली ने उनके निधन की पुष्टि की है. परिवार ने आज ही उनका अंतिम संस्कार किए जाने की घोषणा भी की है. अर्जुन बिजलानी के ससुर का अंतिम संस्कार आज, 1 जनवरी 2026 को 3:30 बजे मुंबई के ओशीवारा हिंदू शमशान भूमि में किया जा रहा है.

न्यू ईयर वेकेशन छोड़ भारत लौटे थे अर्जुन-नेहा

टेलीचक्कर की रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि अर्जुन बिजलानी अपनी वाइफ नेहा स्वामी और बेटे के साथ न्यू ईयर ट्रिप पर दुबई गए हुए थे. लेकिन जैसे ही उन्हें अपने ससुर की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, वो अपना वेकेशन छोड़ भारत लौट आए थे. राकेश चंद्र स्वामी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था. हालांकि जिंदगी की जंग हार गए. फिलहाल उनके अचानक निधन की वजह सामने नहीं आई है.

नेहा ने पिता के लिए किया था पोस्ट

नेहा स्वामी ने आखिरी बार अपने पिता के लिए फादर्स डे पर पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने अपने पिता की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं जिनमें उनके बेटे अपने नाना की गोद में बैठे नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट में नेहा ने लिखा था- 'मेरे पापा को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं. आपने जिस तरह से हमारे परिवार को प्यार किया, गाइड किया और सुरक्षित रखा, मैं हमेशा से आपकी तारीफ करती रही हूं. मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि अर्जुन आपसे सीखे—आपकी शक्ति, आपका धैर्य और जिस तरह से आप फादरहुड को एक आशीर्वाद की तरह दिखाते हैं.'

नेहा ने आगे लिखा था- 'एक पिता का प्यार परिवार की नींव होता है, और आपके प्यार ने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूं और उन लोगों में जो मैं प्यार करती हूं, उनमें मैं क्या चाहती हूं. हर पिता को जिस आदर्श के जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद. लव यू पापा.'