रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. लेकिन, आजकल शो की कहानी बोरिंग होती हुई नजर आ रही है. यही वहज है कि टीआरपी में भी शो की रेटिंग गिर रही है. पहले तो शो में प्रार्थना की गोदभराई का ट्रैक दिखाया जा रहा था.

अब पिछले काफी दिनों से रजनी के धोखे का ट्रैक चल रहा है. ये तो अनुपमा के फैंस को पता ही है कि रजनी ने उससे धोखे से चॉल के पेपर्स पर साइन करवा लिया है. हालांकि, अनुपमा इस बारे में जानती नहीं थी. लेकिन, अब जब अनुपमा को इस बारे में पता चल गया है तो हंगामा खड़ा हो चुका है.

रजनी के संग पराग को देख अनुपमा टूट जाएगी

क्योंकि, अनुपमा ने सही वक्त पर पहुंचकर चॉल पर बुल्डोजर चलने से रोक दिया है.अनुपमा को जैसे ही पता चला कि रजनी ने उसे धोखा दिया है, वो बुरी तरह से टूट गई. इतना ही नहीं बल्कि जब उसने पराग को रजनी के साथ देखा तो उसका और भी ज्यादा बुरा हाल हो गया.

प्रेम और राही भी पराग पर भड़क गए. इतना ही नहीं पराग भी रजनी से कहता है कि वो किसी को धोखा नहीं देना चाहता.पराग कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूं किसी को धोखा नहीं दे सकता.रजनी कहती है कि तुम आम खाओ गुठलियां मत गिनो.वहीं, प्रेरणा भी अपनी मां के खिलाफ दुनिया के सामने जहर उगलती है.

रजनी को अनुपमा देगी चुनौती

वहीं, रजनी कहती है कि राही भी तो पहले तुझसे नफरत करती थी और तेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलती थी.ऐसे ही प्रेरणा नाराज है मुझसे.जल्द ही अनुपमा अब रजनी के घर पहुंचने वाली है और उसे चुनौती देने वाली है. रजनी से अनुपमा कहेगी कि अभी उसकी जीत नहीं हुई है.

अनुपमा अब रजनी को ललकारने वाली है. वहीं, प्रेरणा भी इन सब मामले में रजनी का साथ देने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार प्रेरणा अपने ही घर में सेंध लगाने वाली है. उसके बाद वो एनओसी पेपर्स अनुपमा को लाकर देगी. पेपर्स हाथ लगते ही अनुपमा अब रजनी को मजा चखाएगी.

