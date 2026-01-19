प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है. मारुति द्वारा निर्देशित इस तेलुगु हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने सिनेमाघरों में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन फिर पहले हफ्ते से इसकी कमाई ऐसी घटनी शुरू हुई कि इसके लिए चंद करोड़ कमाना भी मुश्किल हो गया. अब ये फिल्म दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और दूसरे वीकेंड पर भी ये बॉक्स ऑफिस पर ठंडी ही साबित हुई है. चलिए यहां जानते हैं 'द राजा साब' ने रिलीज के दूसरे संडे यानी 10वें दिन कितनी कमाई की है?

'द राजा साब' ने 10वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'द राजा साब' साल 2026 की मच अवेटेड तेलुगु फिल्मों में से एक थी. मारुति द्वारा निर्देशित और प्रभास स्टारर ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज की गई थी. 'द राजा साब' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की थी और पहले दिन ही दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. पहले दिन के इस कलेक्शन ने इस फिल्म को तेलुगु सिनेमा के लिए टॉप ओपनिंग डे कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल कर दिया और यह छठी बार था जब प्रभास की किसी फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था. हालांकि इसके बाद फिल्म निगेटिव रिव्यू का शिकार हो गई और फिर इसकी कमाई में तेजी नहीं आई उल्टा ये हर दिन मंदी की मार झेल रही है. वहीं अब दूसरे वीकेंड पर भी इसकी कमाई बढ़ने की बजाय घटी है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'द राजा साब' ने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ की कमाई की थी.

इसके बाद 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार फिल्म ने 3.5 करोड़ कमाए थे और फिर 9वें दिन इसका कलेक्शन 3 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 2.50 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'द राजा साब' का 10 दिनों का कुल कलेक्शन अब 139.25 करोड़ रुपये हो गया है.

बॉक्स ऑफिस पर 'द राजा साब' ने 10 दिन में तोड़ा दम

'द राजा साब' की बॉक्स ऑफिस पर बेहद बुरी हालत है. बड़े बजट में बनी य़े फिल्म रिलीज के 10 दिन बाद भी 150 करोड़ रुपये नहीं कमा पाई है. शॉकिंग बात ये है कि इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है. ऐसे में ये फिल्म मेकर्स को कंगाल कर चुकी है. वैसे अब 23 जनवरी से सिनेमाघरों में सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है. इस फिल्म के आने के बाद तो 'द राजा साब' का पैकअप पूरी तरह तय है. यानी प्रभास स्टारर ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर चंद दिनों की मेहमान है.