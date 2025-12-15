हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Anupama Upcoming Twist:अनुपमा पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, अब ईशानी के बदलेंगे तेवर

Anupama Upcoming Twist:अनुपमा पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, अब ईशानी के बदलेंगे तेवर

Anupama Twist: 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो में इन दिनों कई हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से शो की कहानी एकदम बदल चुकी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Dec 2025 09:58 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में ईशानी को बड़ा मौका मिलने वाला है. उसे एक शो में कास्ट किया जाने वाला है, ऐसे में उसके भाव अब बढ़ जाएंगे. वो सिर्फ अपने डायरेक्टर के साथ ही नहीं बल्कि अनुपमा के साथ भी बदतमीजी करने वाली है. ऐसे में अनुपमा उस पर भड़क जाएगी.

पहले तो वो ईशानी को समझाने की कोशिश करती है. लेकिन जब ईशानी नहीं समझेगी तब वो सबके सामने उसे सबक सिखाएगी. साथ ही उसके घमंड को लोगों के सामने चकनाचूर करके रख देगी.सास बहू और साजिश के अनुसार शूट के दौरान फोन पर बात करने के लिए ईशानी शूट से बाहर निकलती है.

ईशानी के बिगड़े बोल

डायरेक्टर, ईशानी को रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक सीन शूट करना है. ईशानी मना कर देती है. ईशानी कहती है कि उसे कहा गया था कि शूट 2:30 बजे तक चलेगा, फिर भी वो 3 बजे तक रुक गई. लेकिन अब और देर तक सेट पर नहीं रुकेगी.ईशानी को डायरेक्टर समझाने की कोशिश करता है कि शूट में लेट उसी के मेकअप और ड्रेस के ट्रायल की वजह से हुआ है.

हालांकि, वो डायरेक्टर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती. डायरेक्टर के साथ वो बदतमीजी करने लगती है. अनुपमा जब ये सब देखती है तो वो दंग रह जाती है. अनुपमा उसे समझाती है कि लोगों को काम बहुत मुश्किल से मिलता है. ऐसे में हमें काम की कद्र करनी चाहिए.

हालांकि, ईशानी तो अनुपमा की भी बात नहीं सुनती है. ऐसे में एक बार फिर से अनुपमा अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है.अनुपमा की जिद के आगे ईशानी को हार मानना पड़ा है और वो शूट करने के लिए तैयार हो जाती है. इसके अलावा शो में और भी कई ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं. रजनी ने भी अनुपमा को पूरी तरह से बर्बाद करने का ठान लिया है. वहीं, वो अनुपमा और कोठारी परिवार के बीच चलने वाली लड़ाईयों का फायदा उठाने का फैसला किया है.

Published at : 15 Dec 2025 09:58 PM (IST)
