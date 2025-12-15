सोशल मीडिया के दौर में क्रिएटर्स इतनी मोटी कमाई कर रहे हैं कि उनकी इनकम इंटरनेशन कंपनियों के सीईओ के पैकेज से भी ज्यादा है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए कंटेंट क्रिएशन करियर ऑप्शन बन चुका है. सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिस पर किसी भी तरह का कंटेंट डाल आप कमाई कर सकते हैं.

इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं इंडिया के पॉपुलर व्लॉगर्स में से एक सौरभ जोशी. हाल ही में सौरभ जोशी ने अपनी गर्लफ्रेंड के संग शादी की है, वो अपने डेली व्लॉग्स के लिए काफी फेमस हैं. सौरभ के एक वीडियो पर करोड़ों व्यूज मिलते हैं. ऐसे में हर कोई उनकी इनकम जानने के लिए बेताब है.

एक इवेंट में सौरभ ने महिला को बताई कमाई

चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि सौरभ एक वीडियो के जरिए कितनी कमाई करते हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे.सौरभ का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जो एक इवेंट के दौरान का है. सौरभ से इस इवेंट के दौरान एक महिला ने कमाई के बारे में सवाल किया.

सौरभ ने इस दौरान बताया कि वो एक वीडियो से इतनी कमाई कर लेते हैं कि एक महिंद्रा थार आराम से खरीद सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल वीडियो के जरिए सौरभ जोशी 15 से 20 लाख रुपये की कमाई करते हैं. ये आकंड़ा उनकी एक महीने की कमाई का नहीं है बल्कि एक वीडियो का है. आपको बता दें कि यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू करीब 30 लाख है.

फैन फंडिंग से येलगभग 40 लाख रुपए है. इसके अलावा चैनल मेंबरशिप 23 लाख रुपए है. वहीं, ब्रांड पार्टनरशिप से 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू आता है.सौरभ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके यूट्यूब पर 37.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं. इसके अलावा उनके वीडियो पर 400 मिलियन लॉन्ग टर्म व्यूज आते हैं. अंकूर वारिकू की रिपोर्टके अनुसार सौरभ एक महीने में करीब 4 करोड़ तक की कमाई कर लेते हैं.

