स्टार प्लस के शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अलग-अलग गई लड़ाई दिखाई जा रही है. एक तरफ प्रेम और राही की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ राजा से परी लड़ रही है. वहीं, गौतम एक बार फिर से पूरे परिवार को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है.

अनुपमा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो उन परेशानियों से बाहर कैसे निकले. वहीं, राही ने ठान लिया है कि वो प्रेम की अक्ल ठिकाने लगाकर रहेगी. लेटेस्ट अपडेट के अनुसार शो में राही और प्रेम की नई शुरुआत होने वाली है. अनुपमा में अब तक देखने को मिला कि राही और प्रेम में जमकर लड़ाई हुई है.

प्रेम मांगेगा राही से माफी

ऐसे में राही भी प्रेम को जमकर सुनाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता है. राही को प्रेम परिवार के सामने खूब खरी-खोटी सुनाता है. ऐसे में राही का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. लेकिन, अपकमिंग एपिसोड में राही से प्रेम माफी मांगता हुआ दिखाई देगा. वो राही को काफी देर तक मनाता हुआ दिखाई देने वाला है.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

जल्द ही राही का गुस्सा शांत होने वाला है. वो प्रेम की बातें शांत होकर सुनेगी और समझेगी. इसके साथ ही शो में राही और प्रेम की नई शुरुआत होने वाली है. दोनों एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. वहीं, राही से पराग कहता है कि वो शाह परिवार से दूर रहे. लेकिन, अब प्रेम राही को सपोर्ट करेगा. वो राही की नई शुरुआत करवाने वाला है.

राही को प्रेम फ्यूचर पर ध्यान देने के लिए कहेगा.राही अब अपने करियर पर ध्यान देने वाली है. पहले वो होटल मैनेजमेंट करने वाली थी. ऐसे में राही के सपने को प्रेम पूरा करवाता हुआ नजर आएगा. राही और प्रेम एक-दूसरे के करीब आने वाले हैं. इस बीच दोनों जबरदस्त रोमांस करते नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें:-मां के इस बड़े त्याग ने अशनूर कौर को बनाया स्टार, 'बिग बॉस' में एक्ट्रेस ने सुनाई स्ट्रगल स्टोरी