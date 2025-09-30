रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में काफी दिनों के बाद देखने को मिल रहा है कि पूरा परिवार एक साथ मस्ती कर रहा है. इधर, शाह और कोठारी परिवार की महिलाएं एक साथ वेकेशन मनाने निकल चुकी हैं. वहीं, कोठारी और शाह परिवार के सारे मर्द एक साथ एंजॉय कर रहे हैं.

हालांकि, ये सारी चीजें वसुंधरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है. लेकिन, उसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है. सब मस्ती और मजाक करने के अलावा एक-दूसरे के संग रिश्ते अच्छे करने में लगे हुए हैं. ये तो हर कोई जानता है कि अनुपमा ने इस ट्रिप का प्लान देविका की वजह से किया है,क्योंकि उसे कैंसर है.

अनुपमा को होगा समर के होने का एहसास

ऐसे में देविका ने भी ढान लिया है कि वो राही और अनुपमा के रिश्ते को अच्छा करवाकर रहेगी. अनुपमा अपनी फैमिली के संग मस्ती-मजाक करते हुए घूम रही है. इसी बीच वो एक गांव में जाकर रुकती हैं. जहां, बस से उतरते ही उससे एहसास होता है कि समर आसपास है.

क्योंकि उसे महसूस होता है कि समर मम्मी कहकर पुकार रहा है.अनुपमा को समर की बहुत याद आ रही होती है. वो देविका से कहती है कि बार-बार समर की याद आ रही है, ऐसा लगता है कि वो आसपास है.देविका कहती है कि हो सकता है वो तुझसे कुछ कहना चाहता हो.

समर करेगा वापसी?

क्या पता समर का समर का सच में इस गांव से कोई कनेक्शन हो. देविका आगे कहती है कि हो सकता है उसकी एनर्जी तुझे यहां वापस लेकर आई हो.इसी बीच समर आता है और अपनी मां के सिर पर हाथ फेरता है. शो में आने वाले इस ट्रैक ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

ये भी पढ़ें:-रुबीना दिलैक ने जुड़वा बेटियों के साथ खास अंदाज में मनाया पति अभिनव का बर्थडे, शेयर की फोटोज