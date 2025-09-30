हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रुबीना दिलैक ने जुड़वा बेटियों के साथ खास अंदाज में मनाया पति अभिनव का बर्थडे, शेयर की फोटोज

रुबीना दिलैक ने जुड़वा बेटियों के साथ खास अंदाज में मनाया पति अभिनव का बर्थडे, शेयर की फोटोज

Abhinav Shukla Birthday: टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. रुबीना ने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 09:54 AM (IST)
Abhinav Shukla Birthday: टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. रुबीना ने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

एक्टर अभिनव शुक्ला का बर्थडे उनकी पत्नी रुबीना दिलैक ने बहुत ही धूमधाम से मनाया है. बर्थडे को खास बनाने के लिए रुबीना ने बेटियों के साथ प्लान किया. जिसकी फोटोज उन्होंने शेयर की हैं.

रुबीना दिलैक ने पति अभिनव के बर्थडे को खास बनाने के लिए इसे पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया.
अभिनव के लिए बर्थडे खास था क्योंकि उनकी दोनों बेटियों उनके साथ थीं. रूबीना ने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं. जिसमें अभिनव दोनों बेटियों को गोद में लेकर बैठे हैं.
रुबीना और अभिनव दोनों के पेरेंट्स उनके साथ नजर आ रहे हैं. रुबीना ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा-मेरे काउबॉय के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन.
अभिनव अपने बर्थडे पर काउबॉय लुक में भी नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैजुअल लुक के साथ हैट लगाई हुई है और शेड्स लगाए हुए हैं.
बर्थडे पार्टी में रूबीना भी सिंपल लुक में नजर आईं. उन्होंने डेनिम के साथ व्हाइट शर्ट पहनी थी. बर्थडे पर रुबीना ने अभिनव के लिए एक बहुत ही प्यारा टेंट सजाया था.
बता दें अभिनव और रुबीना टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. ये दोनों इन दिनों पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं.
शो में अभिनव और रुबीना दोनों ही ढेर सारी मस्ती करते हुए नजर आते हैं. रुबीना और अभिनव का मस्तीभरा अंदाज शो में फैंस को देखने को मिलता है.
Published at : 30 Sep 2025 09:54 AM (IST)
Rubina Dilaik Abhinav Shukla

Photo Gallery

Embed widget