एक्सप्लोरर
रुबीना दिलैक ने जुड़वा बेटियों के साथ खास अंदाज में मनाया पति अभिनव का बर्थडे, शेयर की फोटोज
Abhinav Shukla Birthday: टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. रुबीना ने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
एक्टर अभिनव शुक्ला का बर्थडे उनकी पत्नी रुबीना दिलैक ने बहुत ही धूमधाम से मनाया है. बर्थडे को खास बनाने के लिए रुबीना ने बेटियों के साथ प्लान किया. जिसकी फोटोज उन्होंने शेयर की हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Sep 2025 09:54 AM (IST)
Tags :Rubina Dilaik Abhinav Shukla
टेलीविजन
7 Photos
रुबीना दिलैक ने जुड़वा बेटियों के साथ खास अंदाज में मनाया पति अभिनव का बर्थडे, शेयर की फोटोज
टेलीविजन
10 Photos
बेहद क्यूट हैं शिवांगी जोशी की 'छोटी बहन', यकीन नहीं होता तो देख लें ये 10 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
विश्व
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
रुबीना दिलैक ने जुड़वा बेटियों के साथ खास अंदाज में मनाया पति अभिनव का बर्थडे, शेयर की फोटोज
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion