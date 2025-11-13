रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में माही और गौतम की शादी हो चुकी है. अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि वो गौतम के गलत इरादों को कैसे एक्सपोज करे. अनुपमा में आपने अभी तक देखा , परी सबके सामने जमकर ड्रामा करती है. अनुपमा को इस दौरान पता चलता है कि तोषु लड़ाई करने कोठारी हाउस गया है.

वहीं, माही अपनी पहली रसोई के दौरान पराग से कहती है कि वो गौतम को कंपनी का सीईओ बना दे. इस बीच अनुपमा की कहानी में बड़ा बवाल मचने वाला है. राही के लाख मना करने के बाद भी गौतम को पराग कंपनी का सीईओ बना देगा. इस बीच प्रेम और राही के बीच भी जमकर झगड़ा होने वाला है.

ईशानी की शादी करवाएगी पाखी

वनराज की तरह प्रेम राही को जलील करेगा. कोठारी हाउस पहुंचकर तोषु कहता है कि वसुंधरा ने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है. उसके बाद तोषु को वसुंधरा उसकी औकात दिखाएगी. दूसरी तरफ पाखी भी अपनी बेटी ईशानी से परेशान होने वाली है. वो उसके लिए एक लड़का देख शादी पक्की कर देगी.

जल्द ही ईशानी की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है. दूसरी तरफ राजा की परी जमकर पिटाई करने वाली है. इस दौरान राजा को एहसास होगा कि घरवालों की वजह से वो परी के संग गलत कर रहा था.ऐसे में वो तलाक देने से मना कर देगा.इधर, गौतम अपने शातिर दिमाग की बदौलत अंश को कोठारी मेंशन से बाहर फिंकवा देगा.

प्रार्थना के बच्चे को छीनेगी माही

साथ ही अनुपमा को भी पराग धमकी देने वाला है. अनुपमा से पराग बोलता है कि आज के बाद घर के आसपास भी मत दिखना. अनुपमा इन सब तमाशों को देख बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है. गौतम ये सब देखकर मन ही मन बेहद खुश हो रहा होता है. अंश के कोठारी हाउस से बाहर जाने के बाद अब माही प्रार्थना के बच्चे को छीनने का प्लान बनाएगी.

ये भी पढ़ें:-पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज