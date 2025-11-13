पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिवांगी जोशी अपने लुक्स से अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. एक्ट्रेस के लुक्स छाए रहते हैं. हाल ही में उन्होंने ट्रेडिशनल अवतार में अपना नया लुक शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Nov 2025 09:50 AM (IST)
शिवांगी जोशी अपने लुक्स से अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. एक्ट्रेस के लुक्स छाए रहते हैं. हाल ही में उन्होंने ट्रेडिशनल अवतार में अपना नया लुक शेयर किया है.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का नया लुक वायरल है. वो साड़ी पहने बेहद गॉर्जियस लग रही हैं.

1/7
फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- क्राउन की किसको जरुरत है जब आपके पास पहाड़ी टोपी हो.
फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- क्राउन की किसको जरुरत है जब आपके पास पहाड़ी टोपी हो.
2/7
शिवांगी क्रीम कलर की साड़ी में नजर आईं. इस साड़ी पर मैरून कलर की डिजाइन बनी हुई थी. इस हैवी साड़ी में वो जंच रही थी.
शिवांगी क्रीम कलर की साड़ी में नजर आईं. इस साड़ी पर मैरून कलर की डिजाइन बनी हुई थी. इस हैवी साड़ी में वो जंच रही थी.
3/7
शिवांगी ने इस लुक को स्टाइलिश ईयररिंग्स और बिंदी से कंप्लीट किया है.
शिवांगी ने इस लुक को स्टाइलिश ईयररिंग्स और बिंदी से कंप्लीट किया है.
4/7
मिडिल पार्टेड हेयर बन, पहाड़ी टोपी और चेहरे का नूर...शिवांगी जोशी पूरे लुक में कहर ढा रही थी.
मिडिल पार्टेड हेयर बन, पहाड़ी टोपी और चेहरे का नूर...शिवांगी जोशी पूरे लुक में कहर ढा रही थी.
5/7
शिवांगी पर ट्रेडिशनल लुक काफी जंचते हैं. वो अक्सर सूट या साड़ी में नजर आती हैं.
शिवांगी पर ट्रेडिशनल लुक काफी जंचते हैं. वो अक्सर सूट या साड़ी में नजर आती हैं.
6/7
वर्क फ्रंट पर शिवांगी ने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से नेम फेम पाया. इस शो में वो नायरा के रोल में थीं.
वर्क फ्रंट पर शिवांगी ने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से नेम फेम पाया. इस शो में वो नायरा के रोल में थीं.
7/7
इसके बाद उन्होंने बालिका वधू,
इसके बाद उन्होंने बालिका वधू,"बरसातें - मौसम प्यार का, बड़े अच्छे लगते हैं जैसे शोज किए हैं.
Published at : 13 Nov 2025 09:50 AM (IST)
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Shivangi Joshi

टेलीविजन फोटो गैलरी

