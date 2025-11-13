एक्सप्लोरर
(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
शिवांगी जोशी अपने लुक्स से अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. एक्ट्रेस के लुक्स छाए रहते हैं. हाल ही में उन्होंने ट्रेडिशनल अवतार में अपना नया लुक शेयर किया है.
ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का नया लुक वायरल है. वो साड़ी पहने बेहद गॉर्जियस लग रही हैं.
Published at : 13 Nov 2025 09:50 AM (IST)
टेलीविजन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion