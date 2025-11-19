फरहान अख्तर की अपकमिंग वॉर-ड्रामा फिल्म ‘120 बहादुर’ साल की मच अवेटेड फिल्म है. ये मूवी 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. इन सबके बीच मेकर्स ने एक बेहद स्ट्रैटजिक मूव उठाते हुए दर्शकों के लिए पेड प्रीव्यू शो ओपन किए हैं. तीन दिनों की ये ड्यूरेशन फिल्म को पहले दिन अच्छी कमाई करने में मदद कर सकती है. फरहान अख्तर की फिल्म के पेड प्रीव्यू 18 नवंबर से शुरू हो चुके हैं. इसी के साथ, फरहान अख्तर का पहला बॉक्स ऑफिस टारगेट बॉलीवुड की टॉप 5 पेड प्रीव्यूज़ की लिस्ट में शामिल होना है. फ़िलहाल, लिस्ट में नंबर 1 की पोजिशन पर स्त्री 2 है, वहीं पांचवीं पोजिशन पर अजय देवगन की मैदान है!

‘120 बहादुर’ पेड प्रीव्यूज में बना सकती है रिकॉर्ड

कम से कम, ऑफ-स्क्रीन तो 120 बहादुर को अपने पेड प्रीव्यूज़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक ईजी टारगेट मिल गया है. इस वॉर-ड्रामा को मैदान को पछाड़ने और हिंदी सिनेमा के टॉप 5 पेड प्रीव्यूज़ की लिस्ट में शामिल होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ़ 2.5 करोड़ की कमाई करनी होगी!

ज़्यादातर, पेड प्रीव्यूज़ की कैलकुलेशन पहले दिन के आंकड़ों के साथ की जाती है, इसलिए फ़रहान अख्तर के पेड प्रीव्यूज़ के आंकड़े फ़िल्म के पहले दिन की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं!

बॉक्स ऑफिस पर हिंदी सिनेमा के टॉप 5 पेड प्रीव्यूज़ (भारत का नेट कलेक्शन)

स्त्री 2 (2024): 9.4 करोड़

चेन्नई एक्सप्रेस (2013): 6.75 करोड़

पद्मावत (2018): 5 करोड़

3 इडियट्स (2009): 2.77 करोड़

मैदान (2024): 2.50 करोड़

‘120 बहादुर’ के बारे में

रजनीश घई द्वारा निर्देशित, फ़िल्म की कहानी 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान की है, जब बहादुर भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से लड़ते हुए रेजांग ला की लड़ाई में लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्ज़े को रोकते हैं. फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका हैं, जो रेजांग ला में डिफेंस को लीड करने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे और जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. फिल्म में राशी खन्ना उनकी गर्लफ्रेंड के रूप में एक छोटी सी भूमिका में हैं.

इसका निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ ने किया है. फिल्म में संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं. फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी और अमित चंद्रा ने जॉइंटली किया है.