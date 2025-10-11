रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' की कहानी वक्त के साथ और भी उलझती चली जा रही है. अनुपमा ये समझ नहीं पा रही है कि गांव के सामने वो कैसे प्रकाश की पोल खोले.क्योंकि प्रकाश पर गांव के लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं. शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा को पता चलता है कि गांव की लड़कियां गायब हो रही हैं.

अनुपमा को ये भी भनक लगती है कि प्रकशा अश्लील वीडियोज का बिजनेस करता है. इस बात को जान अनुपमा हैरान रह जाती है. इसी बीच अनुपमा में एक औऱ भूचाल आने वाला है.अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मौका मिलते ही अंश जल्द ही पराग के पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेगा.

शाह हाउस में मचेगा हंगामा

अंश के अंदर रातोंरात अमीर बनने का लालच समा जाएगा.इस बीच तोषू के भी मजे आ जाएंगे.पैसा देखते ही अंश अपनी मां की तरह हरकतें करना शुरू कर देगा. अंश को देख लगने वाला है कि डिंपल एक बार फिर से शाह हाउस में हंगामा मचा रही है.

अंश को ऐसे देख परिवार के लोगों को सदमा लग जाएगा.अनुपमा को घर लौटते ही अंश की हरकतों के बारे में पता चलता है. ऐेस में अंश और प्रार्थना के बीच एक और नई लड़ाई शुरू हो जाएगी. अनुपमा दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए खूब मेहनत करेगी.

खतरे में है अनुपमा की जान

अनुपमा फैसला करती है कि वो प्रकाश का जीना हराम करेगी और उसके खिलाफ सबूत जोड़ने लगती है. हालांकि, प्रकाश भी उस पर नजर रखने वाला है.अनुपमा को एक औरत बताती है कि उसकी जान खतरे में है. इतना ही नहीं वो औरत अनुपमा से गांव से चले जाने के लिए कहती है.

अनुपमा को इसी बीच पता चलता है कि सोनू इसी गांव में रह रहा है और राजा की तरह जिंदगी जीता है. जल्द ही वो प्रकाश औऱ सोनू के खिलाफ सबूत जमा करने वाली है. उसके बाद गांववालों के सामने जल्द ही सच्चाई आ जाएगी.

ये भी पढ़ें:-क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड Mahika Sharma कौन हैं? फिल्मों में कर चुकी हैं काम, जानें सबकुछ