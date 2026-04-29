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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama: श्रुति की वापसी से गिरगिट की तरह रंग बदलेगी राही, अपनी ही मां को करेगी बेइज्जत

Anupama: श्रुति की वापसी से गिरगिट की तरह रंग बदलेगी राही, अपनी ही मां को करेगी बेइज्जत

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी एकदम से बदल चुकी है. अब एक बार फिर से राही की जिंदगी में श्रुति वापस आ गई है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 29 Apr 2026 06:35 PM (IST)
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रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी एकदम बदल चुकी है. लंबे वक्त के बाद मेकर्स ने शो में श्रुति की वापसी करवा दी है. श्रुति की वापसी अनुपमा के लिए नई मुसीबत लेकर आई है. श्रुति की वजह से अनुपमा और राही का रिश्ता पूरी तरह से खराब होने वाला है.

लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि श्रुति और राही की मुलाकात होती है. सालों बाद अमेरिका से श्रुती सिर्फ राही से मिलने के लिए आती है और दोनों एक-दूसरे को देख इमोशनल हो जाते हैं. दोनों का यूं मिलना कोठारी परिवार के लोगों को पसंद नहीं आता है.

श्रुति तोड़ेगी अनपुमा और राही का रिश्ता

सबसे ज्यादा वसुंधरा इस रिश्ते को समझ नहीं पाती है. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि दिग्विजय को एहसास होता है कि अनुपमा सही सोचा करती थी. वो इमोशनल होकर अनुपमा को शुक्रिया कहता है. क्योंकि, उसने उसकी बेटी के सपने को टूटने से बचा लिया है.

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दूसरी तरफ अनुपमा की वापसी से शाह परिवार में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम एक बार फिर से राही से बात करने का फैसला करता है. लंबे वक्त बाद दोनों के बीच फिर से प्यार और रोमांस देखने को मिलेगा.

हालांकि, प्रेम और राही दोनों के मन में अनुपमा को लेकर गुस्सा भरा हुआ है. राही को जैसे ही पता चलेगा कि अनुपमा फिर से अनु की रसोई शुरू कर रही है, वो गुस्सा हो जाएगी. वो अनुपमा के पास जाकर उसे प्रेम और श्रुति से दूर रहने की धमकी देने वाली है. अपनी बेटी के इस व्यवहार को देख अनुपमा को सदमा लगने वाला है. हालांकि, इन सबके बाद भी अनुपमा अपने रेस्टोरेंट का लाइसेंस लेने निकल पड़ेगी. क्योंकि अब वो किसी भी हाल में अपने और अनुज के सपने को पूरा करना चाहती है.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 06:35 PM (IST)
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Rupali Ganguly Anupama
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