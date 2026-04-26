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मालदीव में वैकेशन माना रहीं रुबीना दिलैक, पति अभिनव शुक्ला संग हुईं रोमांटिक, देखें तस्वीरें
Rubina Dilaik Post: रूबीना दिलैक ने हाल ही में अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ कई तस्वीरें शेयर की है. मालदीव में दोनों की रोमांटिक तस्वीरें खूब वायरल हो रही है, जो फैंस को बहुत पसंद आ रही है.
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर मालदीव में वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें सुंदर से बीच पर रुबीना और उनके पति अभिनव शुक्ला का अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. रुबिना ने कई तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'ट्रैवल मुझे खुश करता है और हमदोनों को और मजबूत बनाता है.' उनकी इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लूटा रहे हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 10:17 PM (IST)
Tags :Rubina Dilaik Abhinav Shukla
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