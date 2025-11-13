अंकिता लोखंडे ने आखिर क्यों धोए बेस्ट फ्रेंड सृष्टि रोड़े के पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे सोचने पर मजबूर
अंकिता लोखंडे की सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में एक्ट्रेस अपनी बेस्ट फ्रेंड सृष्टि रोड़े के पैर धोती हुई नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज देख फैंस हैरान हो गए हैं.
अंकिता लोखंडे आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सृष्टि रोडे के पैर बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ धोती दिखाई दे रही हैं.
अंकिता के इस प्यार भरे जेस्चर को देख सृष्टि इमोशनल हो गईं. उन्होंने एक्ट्रेस पर जमकर प्यार बरसाया. इतना ही नहीं सृष्टि ने अंकिता का पैर धोते हुए वीडियो अपने इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर की थी. सृष्टि ने वीडियो शेयर कर लिखा,' जो पूजा तू कर रही है, उसका हर आशीर्वाद तुझे डबल होके वापस मिले. भगवान तेरे दिल को हमेशा इतना ही साफ, प्यारा और रोशन रखे, जैसे तू सबके लिए है.'
घर में रखी थी देवी मां की पूजा
अंकिता ने इसका जवाब देते हुए लिखा,'आशीर्वाद के लिए बहुत शुक्रिया.' अंकिता ने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड सृष्टि के ही नहीं बल्कि इस पूजा में शामिल हुईं सभी महिलाओं के पैर धोए और उन्हें कपड़े से पोंछा, फिर उनका आशीर्वाद लिया. हाल ही में अंकिता ने अपने घर पर देवी मां की पूजा रखी थी.
View this post on Instagram
उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर पूजा की झलक दिखलाई थी. एक्ट्रेस ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा,'घर में देवी की पूजा और इतने सारे भगवानों की मौजूदगी ने हमें आपार शांति और आशीर्वाद दिया है. इस सफलता की राह पर आज मैं और विक्की एक टीम की तरह खड़े हैं.'
View this post on Instagram
विक्की जैन बने प्रोड्यूसर
अंकिता ने अपने पोस्ट में आगे लिखा,'विक्की की प्रोड्यूसर के तौर पर जो जर्नी शुरू हुई है, वो भी इसी कृपा का हिस्सा है. सबसे बड़ी दौलत आजकल शांति और सुकून है और इश्वर ने हमें वो दिया है. हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें अच्छी सेहत, प्यार परिवार और ऐसा सुंदर काम करने का मौका मिला. बस यही प्रार्थना है कि सब खुश और स्वस्थ्य रहें. जय माता दी.' बता दें विक्की जैन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हक से प्रोड्यूसर बने हैं.
View this post on Instagram
