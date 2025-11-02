हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनटीवी के पॉपुलर स्टार अली गोनी ने घटाया 8 किलो वजन, खुद शेयर की वेट लॉस जर्नी

टीवी के पॉपुलर स्टार अली गोनी ने घटाया 8 किलो वजन, खुद शेयर की वेट लॉस जर्नी

Aly Goni Weight Loss Journey: अली गोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्टर ने फैंस के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है. जानिए उनका डाइट सीक्रेट...

By : सखी चौधरी | Updated at : 02 Nov 2025 12:12 PM (IST)
टीवी के पॉपुलर एक्टर अली गोनी बहुत जल्द टीवी कुकिंग शो ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ में नजर आने वाले हैं. वहीं शो से पहले एक्टर ने अपने लुक पर काफी काम किया है. अली ने कुछ ही महीनों में 8 किलो वजन कम किया और अब अपनी वेट लॉस जर्नी फैंस के साथ भी शेयर की. तो चलिए जानते हैं एक्टर का डाइट सीक्रेट...

अली गोनी ने कम किया 8 किलो वजन

अली गोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां वो अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने फैंस के साथ एक नया वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में अली ने अपनी वेट लॉस जर्नी पर बात की. एक्टर ने बताया कि कुछ ही महीनों में उन्होंने खुद का 8 किलो वजन कम कर लिया है. एक्टर ने अपनी पहले और की फोटो भी वीडियो में लगाई है. जिसे देख फैंस काफी इंप्रेस हो गए हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝓣𝓱𝓮 𝓐𝓵𝔂 𝓖𝓸𝓷𝓲 (@alygoni)

क्या है अली का वेट लॉस सीक्रेट?

इस वीडियो को शेयर करते हुए अली ने कैप्शन में लिखा, ‘आप लोग पूछते ही रहे... तो लीजिए, ये रहा. मैं एक दिन में क्या खाता हूं - वो प्लान जिसने मुझे 8 किलो वजन कम करने में मदद की. @ozivanutrition ACV Moringa को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे अपनी क्रेविंग्स पर काबू पाने और सही रास्ते पर बने रहने में मदद की. जानकारी के लिए बायो में दिए गए लिंक पर टैप करें..’ एक्टर ने बताया वो सुबह एवाकाडो और अंडा, दिन में दाल, सब्जी, चिकन और चावल और रात में मटन खाते हैं अपना डिनर वो 7 बजे तक कर लेते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝓣𝓱𝓮 𝓐𝓵𝔂 𝓖𝓸𝓷𝓲 (@alygoni)

जैस्मिन भसीन को डेट कर रहे हैं एक्टर

अली गोनी पिछले काफी वक्त से टीवी और पंजाबी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को डेट कर रहे हैं. दोनों इन दिनों लिवइन में रह रहे हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ये कपल एक-दूजे संग रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर करता रहता है.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 02 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Aly Goni   Aly Goni TV News
