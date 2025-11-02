हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
60वें बर्थडे पर शाहरुख खान ने फैंस को दिया बड़ा रिटर्न गिफ्ट, 'किंग' का टीजर रिलीज, धांसू लुक में दिखे एक्टर

60वें बर्थडे पर शाहरुख खान ने फैंस को दिया बड़ा रिटर्न गिफ्ट, ‘किंग’ का टीजर रिलीज, धांसू लुक में दिखे एक्टर

King: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने फिल्म 'किंग' को लेकर एक बड़ी अपडेट शेयर की. एक्टर ने इस मोस्ट अवेटेड फिल्म से अपने फर्स्ट लुक के साथ टीजर भी रिलीज कर दिया है. जो अब इंटरनेट पर बवाल मचा रहा है.

02 Nov 2025 11:51 AM (IST)
बॉलीवुड के रोमांस ऑफ किंग शाहरुख खान 2 नवंबर को 60 साल के हो चुके हैं. एक्टर के बर्थडे पर उनका सोशल मीडिया अकाउंट बधाईयों से भर गया है. इतना ही नहीं किंग के घर ‘मन्नत’ के बाहर भी आधी रात से ही फैंस की भीड़ लगनी शुरू हो गई. जहां उन्होंने जश्न मनाया और केक भी कट किया. वहीं अब एक्टर ने भी अपने फैंस को एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है. शाहरुख ने फिल्म ‘किंग’ से अपना फर्स्ट लुक रिवील करते हुए टीजर भी आउट कर दिया है.

शाहरुख ने रिलीज किया 'किंग' का टीजर

शाहरुख खान की अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘किंग’ का टीजर रिलीज हो चुका है. शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में एक्टर का धांसू लुक देखने को मिला. 'किंग' में शाहरुख को एक बार ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए देखा जाएगा. जैसे ही टीजर रिलीज हुआ. इसने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया. यूजर्स फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं. टीजर को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, 'सौ देश में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम- #KING #किंगटाइटलरिवील. यह शो का टाइम है! सिनेमाज़ 2026 में..' 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siddharth Anand (@s1danand)

हेमा मालिनी ने दिया था पहला मौका

शाहरुख खान ने हेमा मालिनी की फिल्म ‘दिल आशना है’ से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी. इस फिल्म के लिए उन्हें 50,000 फीस दी गई थी. फिल्म में शाहरुख के जितेन्द्र, मिथुन चक्रवर्ती, डिंपल कपाड़िया और अमृता सिंह जैसे बड़े कलाकार भी थे. हालांकि ये शाहरुख की पहली रिलीज फिल्म नहीं थी. इससे पहले ‘दीवाना’ ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और शाहरुख रातोंरात स्टार बन गए. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

आखिरी बार किसी फिल्म में दिखे थे एक्टर

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान आखिरी बार फिल्म ‘डंकी’ में नजर आए थे. फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू और विक्की कौशल जैसे स्टार्स थे. ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी. अब एक्टर ‘किंग’ की शूटिंग में बिजी है. जिसमें वो पहली बार अपनी लाडली बेटी सुहाना खान संग स्क्रीन शेयर करेंगे. ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होने वाली है.

ना अभिषेक, ना अमिताभ बच्चन, बर्थडे पर ऐश्वर्या को किसी ने नहीं किया विश, लोग कर रहे ऐसी-ऐसी बातें

 

 

02 Nov 2025 11:41 AM (IST)
King Shah Rukh Khan Bollywood
