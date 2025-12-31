यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं नए साल से पहले इस फिल्म के मेकर्स ने फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए 31 दिसंबर यानी आज नयनतारा का फिल्म से पहला लुक जारी कर दिया है. नयनतारा के पोस्टर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है.. अभिनेत्री ने अपनी दमदार लुक से काफी इम्प्रेस किया है. पोस्टर में नयनतारा एक पावरफिल अवतार में नजर आ रही हैं. इससे पहले यश, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी के फर्स्ट लुक भी जारी किए जा चुके हैं.

'टॉक्सिक' से नयनतारा का फर्स्ट लुक आउट

बता दें कि नयनतारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'टॉक्सिक' से अपने पहले लुक का पोस्टर शेयर किया है जिसमें वह ब्लैक कलर के आउटफिट में हाथों में बंदूक लिए बेहद दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं. फिल्म में नयनतारा के किरदार का नाम गंगा है. पोस्टर से हिंट मिल रहा है कि नयनतारा फिल्म में कुछ एक्शन सीन भी करती दिखेंगी. वहीं 'टॉक्सिक' से नयनतारा का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फैंस भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं एक ने लिखा, "लेडी सुपरस्टार नयनतारा गंगा के रूप में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता." एक अन्य ने लिखा, "बॉस का इंतजार है."

View this post on Instagram A post shared by Yash (@thenameisyash)

हुमा कुरैशी का पोस्टर जारी

दिल्ली क्राइम में बड़ी दीदी के किरदार से सबका दिल जीतने वाली हुमा कुरैशी, यश और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में एलिजाबेथ की भूमिका में जान डालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म निर्माताओं ने हाल ही में एलिजाबेथ के रूप में हुमा कुरैशी का पोस्टर भी जारी किया था. पोस्टर में कुरैशी एक गॉथिक क्वीन, ब्लैक आउटफिट में लिपटी एक डार्क एंजेल की तरह, एक कब्रिस्तान के बैकग्राउंड में एक क्लासिक कार के बगल में खड़ी नज़र आ रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Yash (@thenameisyash)

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से कियारा का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी

फिल्म निर्माताओं ने नादिया के किरदार में कियारा आडवाणी का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया था. पोस्टर जारी करते हुए निर्माताओं ने लिखा, "बड़ों के लिए एक टॉक्सिक कहानी में नादिया के रूप में कियारा आडवाणी से मिलिए." नादिया के फर्स्ट लुक में कियारा आडवाणी एक बेहद कॉम्पलिकेटेड इमोशंस के साथ नजर आ रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Yash (@thenameisyash)

'टॉक्सिक' कब होगी रिलीज?

'टॉक्सिक' 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस तारीख के साथ यश और रणवीर सिंह के बीच बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है, क्योंकि रणवीर सिंह की एक्शन ड्रामा फिल्म धुरंधर 2 भी उसी दिन रिलीज हो रही है. फिल्म की घोषणा सबसे पहले दिसंबर 2023 में यश 19 के नाम से की गई थी, जो मुख्य भूमिका में यश की 19वीं फिल्म थी.