रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए हुए है. 'धुरंधर' के आगे नई रिलीज फिल्में भी साइडलाइन हो गईं. लेकिन एक तमिल फिल्म ऐसी है जो रणवीर सिंह की फिल्म की आंधी में भी टिकी रही. ये फिल्म ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हर रोज करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है, बल्कि महज 7 दिनों में अपने बजट से लगभग 4 गुना ज्यादा कमा चुकी है.

ये फिल्म है 'सिराई', जो क्रिसमस 2025 के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हुई थी. एक तरफ दूसरी फिल्में 'धुरंधर' के आगे बॉक्स ऑफिस पर जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे बजट की ये तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है.

'सिराई' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'सिराई' ने बॉक्स ऑफिस पर 1.05 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.

दूसरे दिन विक्रम प्रभु स्टारर इस फिल्म ने महज 90 लाख रुपए ही कमाए.

वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 1.30 करोड़ और चौथे दिन 1.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

'सिराई' के पांचवें दिन का कलेक्शन 1.35 करोड़ और छठे दिन का कलेक्शन 1.30 करोड़ रुपए रहा

अब 7वें दिन भी फिल्म (दोपहर 2 बजे) 77 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है.

इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'सिराई' का कुल कलेक्शन 9.67 करोड़ रुपए हो गया है.

दिन भारत नेट कलेक्शन दिन 1 ₹ 1.05 करोड़ दिन 2 ₹ 0.90 करोड़ दिन 3 ₹ 1.30 करोड़ दिन 4 ₹ 1.80 करोड़ दिन 5 ₹ 1.20 करोड़ दिन 6 ₹ 1.35 करोड़ दिन 7 ₹ 1.30 करोड़ दिन 8 ₹ 0.77 करोड़ कुल ₹ 9.67 करोड़

बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई 'सिराई'

कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'सिराई' का टोटल बजट महज 3 करोड़ रुपए है. विक्रम प्रभु की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट का 3.22 गुना कमा चुकी है. कोई भी फिल्म लागत का दोगुना कमाकर बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, लेकिन तीन गुना से ज्यादा कमाकर 'सिराई' ब्लॉकबस्टर हो गई है.

'सिराई' की स्टार कास्ट

'सिराई' को सुरेश राजकुमारी ने डायेरेक्ट किया है. इस फिल्म में विक्रम प्रभु लीड रोल में हैं. वहीं एलके अक्षय कुमार, अनिशमा अनिल कुमार और आनंद थंबिराजाह जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं.