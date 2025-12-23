हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाMonday Box Office Collection: मंडे को फिर 'धुरंधर' ने उड़या गर्दा, 'अवतार फायर एंड ऐश' की हवा हुई टाइट, जाने- 'अखंडा 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Monday Box Office Collection 22 December: सोमवार को भी रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. वहीं अवतार फायर एंड ऐश सिंगल डिजीट में सिमट गई तो अंखाडा 2 ने दम ही तोड दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 Dec 2025 08:48 AM (IST)
फिलहाल, बॉलीवुड, दक्षिण भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कंप्टीशन कर रही हैं और वहीं दर्शकों के पास बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं.इनमें से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने कमाई के मामले में दबदबा बनाया हुआ है और ये हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' और तेलुगु थ्रिलर 'अखंड 2: थांडवम' सहित कई फिल्मों को पीछे छोड़ रही है. चलिए यहां जानते हैं मंडे को इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर' ने तीसरे मंडे कितनी कमाई की है?
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने अपने तीसरे वीकेंड पर 95 करोड़ से ज्यादा कमाई कर तहलका मचा दिया था. वहीं इस फिल्म ने तीसरे मंडे भी अच्छी कमाई की है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के तीसरे मंडे यानी 18वें दिन 16 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद इस फिल्म की 18 दिनों की कुल कमाई अब 571.75 करोड़ रुपये हो गई है.

अवतार: फायर एंड ऐश ने मंडे को कितना कारोबार किया?
जेम्स कैमरून की एनिमेटेड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश की 19 करोड़ के कलेक्शन के साथ सिनेमाघरों में शानदार शुरुआत हुई थी और इसे वीकेंड का फायदा मिला और इसने भारत में दूसरे दिन 22.5 करोड़ और तीसरे दिन 25.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं हिट अवतार फ्रैंचाइज़ी की इस तीसरी किस्त ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को इस फिल्म ने 7.52 करोड़ की कमाई की है.इसी के साथ अवतार: फायर एंड ऐश की चार दिनों की कुल कमाई 74.77 करोड़ रुपये हो गई है.

'किस किसको प्यार करूं 2' ने दूसरे सोमवार कितनी की कमाई? 
कपिल शर्मा, ने साल 2015 में 'किस किसको प्यार करूं' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, इसके 10 साल बाद वे दिसंबर 2025 में 'किस किसको प्यार करूं 2' लेकर आए. हालांकि फिल्म में अच्छे अभिनय और कॉमेडी थी, लेकिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और अन्य बड़ी फिल्मों से कड़ी टक्कर के कारण कपिल शर्मा की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली.  ट्रेड साइटों की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन फिल्म ने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया और सिर्फ 14 लाख रुपये कमाए. इसके साथ ही इस फिल्म की भारत में कुल कमाई 12.02 करोड़ रुपये हो गई है. 

अखंडा 2 का दूसरे सोमवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
नंदामुरी बालकृष्ण की तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म अखंडा 2: थांडवम का निर्देशन बोयापति श्रीनु ने किया है. इस फिल्म ने पहले हफ्त में 76.75 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे वीकेंड पर भी इसने ठीक कलेक्शन किया. जहां दूसरे शुक्रवार इस फिल्म ने 1.7 करोड़ कमाए तो दूसरे शनिवार फिल्म ने 2.55 करोड़ और दूसरे रविवार 3.45 करोड़ का कलेक्शन किया. लेकिन दूसरे मंडे ये फिल्म बुरी तरह पिट गई और लाखों में सिमट गई. बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अखंडा 2: थांडवम ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को 65 लाख की कमाई की है. इसी के साथ अखंडा 2: थांडवम की 11 दिनों की कुल कमाई अब 85.1 करोड़ रुपये हो गई है.

'भा भा बा' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन 
दिलीप की हालिया रिलीज़ 'भा भा  बा' ओपनिंग डे के बाद कमाई में गिरावट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है. फिल्म ने पहले चार दिनों में अच्छा परफॉर्म किया और अनुमानित 16.4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन यानी अपने पहले सोमवार को 1.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही इसका कुल कलेक्शन अब 17.50 करोड़ रुपये हो गया है. 

 

 

Published at : 23 Dec 2025 08:46 AM (IST)
Tags :
Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 Akhanda 2 Avatar Fire And Ash
