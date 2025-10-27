ऋषभ शेट्टी की पीडियड ड्रामा फिल्म 'कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ ही है. यहां तक की नई रिलीज फिल्मों के आगे भी इसकी कमाई की रफ्तार कम नहीं हो रही है. रिलीज के चौथे वीकेंड पर भी 'कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1' ने कमाल कर दिया. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के चौथे संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1' ने चौथे संडे कितनी की कमाई?

साल 2022 में आई 'कांतारा’ ब्लॉकबस्टर रही थी. वहीं अब इसकी प्रीक्वल 'कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1' भी रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी हुई है. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है. यहां तक कि ‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानियत’ जैसी नई रिलीज के आगे भी 'कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1' का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. रिलीज के तीन हफ्तों में ताबड़तोड़ कलेक्शन करने के बाद इस फिल्म ने चौथे वीकेंड पर भी बमफाड़ कमाई कर डाली है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ के साथ धमाकेदार ओपनिंग की थी. कर्नाटक, हिंदी भाषी क्षेत्रों और तेलुगु राज्यों में इसे देखने वालों की भारी भीड़ उमड़ी और इसने पहले हफ़्ते के में 337.4 करोड़ कमा लिए थे. दूसरे हफ़्ते में इसने 147.85 करोड़ और तीसरे हफ़्ते में 78.85 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म के लिए 181 करोड़ के कलेक्शन के साथ कर्नाटक सबसे बड़ा बाज़ार बना रहा. हिंदी वर्जन ने इससे भी ज़्यादा, 192 करोड़ रुपये का योगदान दिया. इस फिल्म ने तेलुगु, तमिल और मलयालम वर्जन में भी अच्छा परफॉर्म किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 25वें दिन, फ़िल्म ने 10 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1' की भारत में सभी भाषाओ में 25 दिनों की कुल कमाई अब 589.20 करोड़ रुपये हो गई है.

छावा का रिकॉर्ड तोड़ने से इंचभर दूर है 'कांतारा चैप्टर 1'

'कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्म किया है. ये फिल्म रिलीज के 25 दिनों में भारत में 589 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और 600 करोड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है. उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही ये मील का पत्थर भी पार कर लेगी. इसी के साथ ये छावा के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन को माते दे देगी. बता दें कि छावा का भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 601.54 करोड़ रुपये है.

वर्ल्डवाइड बनी साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

‘कांतारा चैप्टर 1’ के निर्माताओं के अनुसार, ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, इसने दुनिया भर में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।.होम्बले फिल्म्स ने बताया कि फिल्म ने दो हफ़्तों में 717 करोड़ कमाए थे और अगले छह दिनों में 92 करोड़ और कमाए. वहीं 809 करोड़ के साथ, फिल्म ने छावा के 807 करोड़ की दुनियभर में हुई कमाई को पीछे छोड़ दिया है. हालाँकि, सैकनिल्क ने 21 दिनों के बाद इसकी कुल कमाई 775 करोड़ रुपये के आसपास होने का अनुमान लगाया था.