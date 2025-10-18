2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के बाद, ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. इस दौरान इसने ना केवल छप्पर फाड़ कमाई कर ली है बल्कि तमाम रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिये हैं. हालांकि तीसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद इसकी कमाई घट रही है. चलिए यहां जानते हैं 'कांतारा: चैप्टर 1' ने अपनी रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है?

'कांतारा: चैप्टर 1' ने 16वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'कांतारा: चैप्टर 1' जब से रिलीज हुई है तब से ये बॉक्स ऑफिस पर एक छत्र राज कर रही है. इस पीरियड एक्शन थ्रिलर की कहानी और स्टारकास्ट की दमदार परफॉर्मेंस को देख दर्शक सिनेमाघरों तक खींचे चले आ रहे हैं. दो हफ्ते तो इस फिल्म ने धुआंधार नोट छापे और कई गुना मुनाफा भी बटोर लिया. अब ये फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है हालांकि इसकी कमाई की रफ्तार भी अब थोड़ी धीमी पड़ी है लेकिन ये अब इतिहास रचने से चंद कदम ही दूर रह गई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'कांतारा: चैप्टर 1' ने पहले हफ्ते में ही 337.4 करोड़ की कमाई कर ली थी. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसने 56.18 फीसदी की गिरावट के साथ 147.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा: चैप्टर 1' ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे शउक्रवा को 8.50 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'कांतारा: चैप्टर 1' की 16 दिनों की कुल कमाई अब 493.75 करोड़ रुपये हो गई है.

16 दिनों में टूटे रिकॉर्ड

2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' प्रीक्वल 'कांतारा: चैप्टर 1' ने महज 16 दिनों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

यह अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन चुकी है.

वहीं ये साल 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म भी बन चुकी है

इसके साथ ही ये छावा के बाद साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है.

500 करोड़ी बनने से कितनी है दूर?

वहीं अब ये एक और इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है. दरअसल ये 500 करोड़ी बनने वाली है. इस आंकड़े को छूने के लिए इसे बस 6.25 करोड़ और कमाने की जरूरत है और तीसरे शनिवार फिल्म से मील का पत्थर पार कर देगी और अपनी रिकॉर्ड बुक में एक और उपलब्धि दर्ज कर लेगी. फिलहाल हर कोई सांस थामे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजरें गड़ाए हुए है.