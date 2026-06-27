K Bhagyaraj death: सीएम विजय ने दी के भाग्यराज को अंतिम विदाई, तृषा कृष्णन भी हुईं इमोशनल, कहा- 'एक दिन पहले ही...'
K Bhagyaraj death: तमिल फिल्म इंडस्ट्री में के भाग्यराज के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी है. दिग्गज फिल्ममेकर की मौत पर साउथ स्टार्स ने दुख जताया है.
K Bhagyaraj death: तमिल फिल्म इंडस्ट्री के फेमस राइटर और फिल्ममेकर के भाग्यराज के निधन के बाद मातम पसर गया है. उनकी अचानक मौत की खबर ने ना केवल फैंस को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के स्टार सेलेब्स तक को हैरान कर दिया. उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं रहा. ऐसे में तृषा कृष्णन समेत कुछ सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया तो कुछ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. इस दौरान सभी की आंखें नम और मायूस चेहरे दिखे.
तृषा कृष्णन ने लिखी इमोशनल पोस्ट
के भाग्यराज के निधन पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की. इस दौरान उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए बताया कि एक्ट्रेस ने एक दिन पहले ही उनके साथ खाना खाया था. तृषा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'भाग्यराज सर की आत्मा को शांति मिले. यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक दिन पहले ही हमने साथ में खाना खाया था और आज ये दिल को तोड़ देने वाली न्यूज सुन रहे हैं.' तृषा ने उनके परिवार के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त की.
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धनुष ने नम आंखों से किए दर्शन
इस लिस्ट में धनुष का नाम भी शामिल है. वो इस दौरान के भाग्यराज के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे थे. उनके चेहरे की मायूसी और नम आंखें बयां कर रही थीं कि उन्हें कितना बड़ा झटका लगा है. एक्टर ने भाग्यराज के बेटे शांतनु से मुलाकात की और दिलासा दिया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी सामने आया है.
#Dhanush paid his last respects to Legendary Director and Actor #KBhagyaraj..pic.twitter.com/D2Zmo7bFzL— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) June 27, 2026
शिवाकार्तिकेयन ने भी किए अंतिम दर्शन
इसके साथ ही शिवाकार्तिकेयन ने भी फिल्ममेकर के भाग्यराज के अंतिम दर्शन किए. वो मौत की खबर मिलते ही उनके घर पहुंचे और परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की. एक्टर ने घरवालों से मुलाकात की थी. इस दौरान वो भी काफी मायूस नजर आए.
#Sivakarthikeyan paid his last respects to the Legendary Director, Writer and actor #KBhagyaraj..pic.twitter.com/736YTGxP3F— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) June 27, 2026
पति विग्नेश शिवन संग पहुंची थीं नयनतारा
साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा के भाग्यराज के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचीं. वो पति और डायरेक्टर विग्नेश शिवन के साथ वहां पहुंची थीं. इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने भाग्यराज के परिवार को दिलासा दिया. नयनतारा की मायूसी और नम आंखें साफ तौर से देखने के लिए मिली.
மறைந்த இயக்குநர் பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ்சிவன் #Nayanthara | #VigneshShivan | | #Bhagyaraj | #Director | #RIPBhagyaraj pic.twitter.com/fVoDv8KU2c— PttvOnlinenews (@PttvNewsX) June 27, 2026
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तमिलनाडु सीएम विजय भी पहुंचे
इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम और एक्टर थलापति विजय भी के भाग्यराज के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे. इस दौरान वो बड़ी सी फूलों की माला लेकर पहुंचे थे और शोक व्यक्त किया. शांतनु एक्टर को देखते ही विजय के गले से लगकर फफककर रो पड़े. इस दौरान विजय उन्हें संभालते दिखे.
Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay pays his final respects to the late legendary director K. Bhagyaraj. pic.twitter.com/ao7RCHnv4j— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) June 27, 2026
के भाग्यराज का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार
फिल्ममेकर के भाग्यराज का निधन होना तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है. ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने के भाग्यराज को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का ऐलान किया. दिवंगत फिल्ममेकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.
के भाग्यराज का फिल्मी करियर
बहरहाल, अगर के भाग्यराज के फिल्मी करियर के बारे में बात की जाए तो उनका तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा योगदान रहा. उन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट के तौर पर की थी. उन्हें पहली बार स्क्रीन पर छोटे रोल में देखा गया था. उनकी फिल्म '16 Vayathinile' (1977) थी और इसके बाद वो Sigappu Rojakkal (1978) में भी काम करते दिखे थे.
बतौर असिस्टेंट के भाग्यराज ने 16 Vayathinile और Kizhakke Pogum Rail करियर शुरू किया था. उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म Suvarilladha Chiththirangal (1979) से किया था. हालांकि, उन्हें पहचान Andha 7 Naatkal (1981) से मिली थी. भाग्यराज ने 25 फिल्में निर्देशित की थी और 75 फिल्मों में एक्टिंग की थी. उनका फिल्मी करियर 5 दशक से ज्यादा का रहा था.