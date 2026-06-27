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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाK Bhagyaraj death: सीएम विजय ने दी के भाग्यराज को अंतिम विदाई, तृषा कृष्णन भी हुईं इमोशनल, कहा- 'एक दिन पहले ही...'

K Bhagyaraj death: सीएम विजय ने दी के भाग्यराज को अंतिम विदाई, तृषा कृष्णन भी हुईं इमोशनल, कहा- 'एक दिन पहले ही...'

K Bhagyaraj death: तमिल फिल्म इंडस्ट्री में के भाग्यराज के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी है. दिग्गज फिल्ममेकर की मौत पर साउथ स्टार्स ने दुख जताया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Jun 2026 10:04 PM (IST)
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K Bhagyaraj death: तमिल फिल्म इंडस्ट्री के फेमस राइटर और फिल्ममेकर के भाग्यराज के निधन के बाद मातम पसर गया है. उनकी अचानक मौत की खबर ने ना केवल फैंस को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के स्टार सेलेब्स तक को हैरान कर दिया. उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं रहा. ऐसे में तृषा कृष्णन समेत कुछ सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया तो कुछ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. इस दौरान सभी की आंखें नम और मायूस चेहरे दिखे.

तृषा कृष्णन ने लिखी इमोशनल पोस्ट

के भाग्यराज के निधन पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की. इस दौरान उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए बताया कि एक्ट्रेस ने एक दिन पहले ही उनके साथ खाना खाया था. तृषा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'भाग्यराज सर की आत्मा को शांति मिले. यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक दिन पहले ही हमने साथ में खाना खाया था और आज ये दिल को तोड़ देने वाली न्यूज सुन रहे हैं.' तृषा ने उनके परिवार के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त की.

Trisha via Instagram Stories.

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धनुष ने नम आंखों से किए दर्शन

इस लिस्ट में धनुष का नाम भी शामिल है. वो इस दौरान के भाग्यराज के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे थे. उनके चेहरे की मायूसी और नम आंखें बयां कर रही थीं कि उन्हें कितना बड़ा झटका लगा है. एक्टर ने भाग्यराज के बेटे शांतनु से मुलाकात की और दिलासा दिया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी सामने आया है.

शिवाकार्तिकेयन ने भी किए अंतिम दर्शन

इसके साथ ही शिवाकार्तिकेयन ने भी फिल्ममेकर के भाग्यराज के अंतिम दर्शन किए. वो मौत की खबर मिलते ही उनके घर पहुंचे और परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की. एक्टर ने घरवालों से मुलाकात की थी. इस दौरान वो भी काफी मायूस नजर आए.

पति विग्नेश शिवन संग पहुंची थीं नयनतारा

साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा के भाग्यराज के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचीं. वो पति और डायरेक्टर विग्नेश शिवन के साथ वहां पहुंची थीं. इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने भाग्यराज के परिवार को दिलासा दिया. नयनतारा की मायूसी और नम आंखें साफ तौर से देखने के लिए मिली.

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तमिलनाडु सीएम विजय भी पहुंचे

इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम और एक्टर थलापति विजय भी के भाग्यराज के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे. इस दौरान वो बड़ी सी फूलों की माला लेकर पहुंचे थे और शोक व्यक्त किया. शांतनु एक्टर को देखते ही विजय के गले से लगकर फफककर रो पड़े. इस दौरान विजय उन्हें संभालते दिखे. 

के भाग्यराज का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

फिल्ममेकर के भाग्यराज का निधन होना तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है. ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने के भाग्यराज को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का ऐलान किया. दिवंगत फिल्ममेकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

के भाग्यराज का फिल्मी करियर

बहरहाल, अगर के भाग्यराज के फिल्मी करियर के बारे में बात की जाए तो उनका तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा योगदान रहा. उन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट के तौर पर की थी. उन्हें पहली बार स्क्रीन पर छोटे रोल में देखा गया था. उनकी फिल्म '16 Vayathinile' (1977) थी और इसके बाद वो Sigappu Rojakkal (1978) में भी काम करते दिखे थे. 

बतौर असिस्टेंट के भाग्यराज ने 16 Vayathinile और Kizhakke Pogum Rail करियर शुरू किया था. उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म Suvarilladha Chiththirangal (1979) से किया था. हालांकि, उन्हें पहचान Andha 7 Naatkal (1981) से मिली थी. भाग्यराज ने 25 फिल्में निर्देशित की थी और 75 फिल्मों में एक्टिंग की थी. उनका फिल्मी करियर 5 दशक से ज्यादा का रहा था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Jun 2026 10:04 PM (IST)
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