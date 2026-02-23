हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमारॉयल वेडिंग के लिए उदयपुर पहुंचे रश्मिका- विजय, सामने आई पहली तस्वीरें, पैंट सूट में स्टाइलिश लुक में दिखीं होने वाली दुल्हनियां

Rashmika-Vijay Wedding: रश्मिका और विजय ने बीते दिन अपनी पोस्ट कर अनाउंस कर दिया कि वे शादी के बंधन में बंध रहे हैं. वहीं इस कपल को आज उदयपुर एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट किया गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 01:25 PM (IST)
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी शादी की रस्मों के लिए उदयपुर पहुंच गए हैं. शादी को ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद कपल पहली बार पब्लिकली स्पॉट हुआ है. वहीं एयरपोर्ट पर रश्मिका और विजय काफी खुश नजर आए. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

वायरल हो रही लेटेस्ट तस्वीरों में रश्मिका और विजय उदयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं.
रश्मिका इस दौरान व्हाइट शर्ट के साथ चारकोल ग्रे पैंटसूट में बहुत खूबसूरत लग रही थींं.
Published at : 23 Feb 2026 12:40 PM (IST)
