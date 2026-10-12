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स्टेज पर मजाक से नाराज हुए एक्टर सूरी, होस्ट को दिया करारा जवाब

एक इवेंट के दौरान होस्ट की बात पर अभिनेता सूरी नाराज हो गए और उन्होंने जवाब दिया . इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग अपनी राय दे रहे हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 12 Oct 2026 07:04 PM (IST)
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तमिल सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और कॉमेडियन सूरी आजकल एक वीडियो को लेकर काफी चर्चा में हैं. फिल्मो में  कॉमेडियन के किरदार से पहचान बनाने वाले सूरी आज लीड एक्टर के तौर पर सफलता हासिल कर रहे हैं. हाल ही में सूरी एक इवेंट में गए जहां होस्ट के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया. इवेंट में सूरी होस्ट की बात पर नाराजगी जीतते नज़र आ रहे हैं. 

होस्ट की टिप्पणी पर सूरी ने दिया जवाब

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बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब अभिनेता सूरी इवेंट में एक विजेता का नाम अनाउंस करने के लिए मंच पर पहुंचे. शुरुआत में वह विजेता का नाम अनाउंस करने लगे थे , इसी दौरान इवेंट में मौजूद होस्ट ने सूरी से पूछा कि वह फिल्म के हीरो को बुलाने जा रहे हैं या निर्देशक को. इस पर सूरी ने जवाब देते हुए कहा कि किसी को मंच पर बुलाने से पहले उसका नाम पता होना चाहिए. होस्ट की इस बातचीत पर सूरी ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और मंच पर ही अपनी बात रखी.

वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसी दौरान लोगों की भी तरह-तरह की राय सामने आ रही है , कुछ का कहना है होस्ट की बाते सिर्फ मजाक में थी कोई तंज भरी नहीं थी वही दूसरी तरफ कुछ का कहना है की उन्होंने अभिनेता का अपमान किया है. इस मामले को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रकार की राय सामने आ रही है.  

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कॉमेडियन से लीड एक्टर तक का सफर

सूरी ने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडी किरदार निभाने से की थी. फिल्म 'वेनिला कबड्डी कुझु' से उन्हें खास पहचान मिली थी. फिल्म में उनके किरदार ने काफी लोगों का ध्यान खींचा , जिसके बाद वह तमिल सिनेमा के जाने पहचाने सितारे बन गए थे.  

धीरे-धीरे आगे बढ़ने के बाद उन्होंने गंभीर किरदार भी निभाए.  'विदुथलाई' जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. इसके बाद उन्होंने मुख्य अभिनेता के तौर पर भी अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश की. उनकी सफलता ने यह दिखाया कि वह केवल कॉमेडी किरदार  तक सीमित नहीं हैं. फ़िलहाल इवेंट में हुए इस घटना ने सूरी को फिर से चर्चा में ला दिया है.  

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 12 Oct 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
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