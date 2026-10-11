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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ब्लड क्लॉट की थी दिक्कत', नाना पाटेकर की ऑटोप्सी रिपोर्ट, हार्ट अटैक से हुई मौत

'ब्लड क्लॉट की थी दिक्कत', नाना पाटेकर की ऑटोप्सी रिपोर्ट, हार्ट अटैक से हुई मौत

नाना पाटेकर 8 अक्टूबर को ये दुनिया छोड़कर चले गए. नाना पाटेकर की अचानक मौत से उनका परिवार और फैंस सदमे में हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 11 Oct 2026 03:01 PM (IST)
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मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का गोवा में निधन हुआ. उनका निधन 8 अक्टूबर को हुआ. उसके बाद गोवा में पणजी पुलिस ने अननैचुरल डेथ दर्ज की. लेकिन परिवार वालों के बयानों की जांच के बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया कि नाना पाटेकर की मौत गंभीर हार्ट अटैक से हुई.

ये रिपोर्ट गोवा मेडिकल कॉलेज, बंबोली के डॉक्टरों की एक टीम ने 8 अक्टूबर को जारी की थी.  रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत दिल की मुख्य आर्टरी में खून का थक्का बनने और दिल की खून की नसों में रुकावट की वजह से हुई थी. डॉक्टरों ने साफ किया है कि मौत नैचुरल थी. 

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पणजी पुलिस को जानकारी मिली कि नाना पाटेकर को 8 अक्टूबर को सुबह करीब 5.30 बजे दोनापावला के मणिपाल हॉस्पिटल से मृत लाया गया था. इसके बाद, पणजी पुलिस स्टेशन में इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सेक्शन 194 के तहत अननैचुरल डेथ (UD No. 62/2026) का केस दर्ज किया गया।

नाना पाटेकर की बॉडी को बंबोली के गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया. वहां, पंच और उनके भतीजे प्रसाद पाटेकर की मौजूदगी में जांच की गई. इसके बाद, डॉक्टरों की एक टीम ने ऑटोप्सी की और मौत का कारण बताते हुए एक रिपोर्ट दी.

गोवा में थे नाना पाटेकर

बता दें कि नाना पाटेकर गोवा में थे. नाना को आधी रात को सीने में दर्द हुआ था. उन्होंने अपने दोस्त को मैसेज किया. इसके बाद जब उनके दोस्त घर पहुंचे उन्होंने देखा कि नाना पाटेकर पसीने में भीगे हैं. फिर नाना पाटेकर को हॉस्पिटल ले जाया गया. इस दौरान उन्हें सीपीआर दिया गया. डॉक्टर्स ने नाना को 45 मिनट तक बचाने की कोशिश की. लेकिन नाना पाटेकर दुनिया छोड़कर चले गए. इसके बाद नाना पाटेकर को एयर एंबुलेंस मुंबई लाया गया. फिर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए पुणे लाया गया. पुणे में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
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