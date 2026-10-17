शानदार प्री-सेल्स और बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की बदौलत, 'जेलर 2' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की. इसी के साथ एक बार फिर, रजनीकांत और नेल्सन दिलीपकुमार की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर कमाई की झड़ी लग गई है. इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन भी धमाका किया है. चलिए यहां जानते हैं 'जेलर 2' ने रिलीज के दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया है?

'जेलर 2' ने दूसरे दिन कितनी की कमाई?

गुरुवार,15 अक्टूबर को रिलीज हुई 'जेलर 2' ने धमाकेदार ओपनिंग की थी इसने रिलीज के पहले दिन 59.70 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे दिन यानी फ्राइडे, 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में यामी गौतम की ‘नई नवेली’ और राजकुमार राव की ‘प्रहार’ भी रिलीज हुई. इन नई फिल्मों के आने से 'जेलर 2' की कमाई पर भी असर पड़ा और पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन इसकी कारोबार में गिरावट भी आई फिर भी इसने दमदार कलेक्शन किया है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के दूसरे दिन 35.60 करोड़ की कमाई की है.

इसमें तमिल में दूसरे दिन भी इस फिल्म ने सबसे ज्यादा 25.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं तेलुगु में इस फिल्म ने दूसरे दिन 7.25 करोड़ कमाए हैं

वहीं हिंदी में इस फिल्म की दूसरे दिन की कमाई 2.75 करोड़ और कन्नड़ में 0.35 करोड़ रुपये हो गई है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 2 दिनों की कुल नेट कमाई अब 95.30 करोड़ रुपये हो गई है.

'जेलर 2' शतक जड़ने से कितनी दूर?

'जेलर 2' ने रिलीज के दूसरे दिन भी कमाल का कलेक्शन किया. इसी के साथ इस फिल्म का रिलीज के दो दिनों का भारत में टोटल कलेक्शन 95.30 करोड़ रुपये हो गया है. अब ये शतक जड़ने से महज 4.70 करोड़ दूर रह गई है. शनिवार यानी रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी और 100 करोड़ के पार हो जाएगी.



फिल्म के बारे में और जानकारी

'जेलर 2' का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है और इसे कलानिधि मारन के सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है. इसमें एस.जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, राम्या कृष्णन और विद्या बालन मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में मोहनलाल, शिवा राजकुमार, जैकी श्रॉफ और ऋतिक रोशन कैमियो में हैं. इनके अलावा, विजय सेतुपति ने भी स्पेशल कैमियो किया है.