तमन्ना भाटिया के आइटम नंबर 'आज की रात' ने बनाया रिकॉर्ड, यूट्यूब पर पूरे किए 100 करोड़ व्यूज
Aaj ki Raat 1 Million Views: 'स्त्री 2' के आइटम सॉन्ग 'आज की रात' ने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूड पूरे कर लिए है. ये खुशी की खबर खुद तमन्ना ने अपने फैंस के साथ शेयर की है.
'स्त्री 2' फिल्म जब रिलीज हुई थी तब सबसे ज्यादा चर्चा में था इस फिल्म का आइटम नंबर 'आज की रात'. इस गाने में तमन्ना भाटिया को देखने वाले बस देखते ही रह गए थे. अब तक भी ये गाना लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा है. इस गाने को इतना पसंद किया जा रहा है कि अब तक भी लोग इसे लगातार सुन रहे हैं. यूट्यूब पर इस गाने ने रिकॉर्ड तोड़ व्यूज पा लिए हैं. ये खुशी भरी खबर खुद तमन्ना ने अपने फैंस के साथ शेयर की है.
तमन्ना स्टारर इस गाने ने यूट्यूब पर 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ व्यूज पा लिए हैं. तमन्ना भाटिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने शूटिंग के समय की वीडियो, गाने की वीडियो और प्रोडक्शन की वीडियो शेयर की है. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'पहले व्यू से लेकर 1 बिलियन व्यूज तक. आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया।' इसके साथ उन्होंने हार्ट शेप इमोजी भी लगाई है. यहां देखें पोस्ट:
ये गाना फिल्म रिलीज के साथ ही खूब पसंद किया गया था. थिएटर में देखने वालों की सीटियां और तालिया रुकने का नाम नहीं ले रही थीं. ऐसे में इस गाने का इतना बड़ा हिट होना तो बनता भी है. बता दें कि ये एक आइटम सॉन्ग है, जो 'स्त्री 2' फिल्म का है. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी, पंकज त्रिपाठी और अपारशक्ति खुराना नजर आए थे. तमन्ना स्टारर इस गाने को अपनी आवाज दी है मधुबंति बागची, दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने. गाने को सचिन और जिगर ने कम्पोज किया है. गाने के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं.
बात करें तमन्ना भाटिया की तो उन्होंने इसके अलावा और भी कई आइटम सॉन्ग्स किए हैं. उनको स्क्रीन पर ऑडियंस बहुत पसंद करती है. चाहे एक्टिंग हो या डांस हर फॉर्म में उन्हें पसंद किया जाता है. उनके फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं.
