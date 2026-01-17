मेरी न्यूड चाहिए तुम्हें? 63साल की हूं मैं - ट्रोलिंग से परेशान हैं सीमा आनंद

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. ये नाम किसी बड़े सेलेब का नहीं बल्कि एक ऐसी महिला का है जिसकी उम्र 63 साल है. ये महिला कोई और नहीं बल्कि सीमा आनंद हैं. सीमा ने कुछ दिन पहले ही शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर बात की, जिससे कई लोगों की नजरों में वो आ गई. इसे लेकर सीमा को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. उनके कई फोटो को भी मॉर्फ कर एडिट किया गया है. जिसे लेकर अब सीमा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर खुद ट्रोल्स को जवाब दिया है.

सीमा आनंद ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में सीमा अपने ट्रोल्स को करारा जवाब देती नजर आ रही हैं. सीमा ने इस वीडियो में उन लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं, जिन्होंने उनके फोटोज को एडिट कर उन्हें अश्लील बनाया. इस वीडियो कोशेयर करते हुए सीमा ने कैप्शन में लिखा, 'इंटरनेट पर लोगों के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और कुछ एक्स्ट्रा व्यूज पाने के लिए बनाए गए एडिट किए गए वीडियो को लेकर बहस चल रही है, वहीं असली समस्याएं जारी हैं.'

ट्रोलिंग से हुईं परेशान

शेयर किए गए इस वीडियो में सीमा कह रही हैं कि, 'पिछले हफ्ते मेरे कुछ न्यूड फोटोज AI से अल्टर करके सोशल मीडिया पर डाले गए थे. हां, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक दो के बारे में सोचकर मुझे घृणा होती है. जिस तरह से लोग टूट के पड़े थे ना इन फोटोज पर कमेंट कर रहे थे. लेकिन आज मैं यहां उस फोटो की बात करूंगी जिसके लिए मुझे कहा गया कि ये वाली इतनी बुरी तो नहीं है सीमा जी.' यहां सीमा उस फोटो की बात कर रही हैं जिसमें उनके साथ एक अन्य शख्स है और दोनों के चेहरे आपस में बदल दिए गए गए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Seema Anand (@seemaanandstorytelling)

वीडियो में क्या कह रही हैं सीमा?

इस फोटो के बारे में बात करते हुए सीमा कहा कि ये एक रेपिस्ट मानसिकता है. सीमा का जो फोटो एडिट किया है उसमें उनका चेहरा छोटे कपड़ों वाले शख्स के चेहरे पर लगाया है. जिसे गलत बताते हुए सीमा ने इसे रेपिस्ट मानसिकता करार कर इसे बहुत गलत तरीका बताया है. एडिट करने वाले नौजवानों को लेकर सीमा ने कहा, 'ये हैं हमारे देश के नौजवान, इनकी ना जॉब है, ना कोई हॉबी और ना की घर. घर बैठकर ये सिर्फ न्यूड्स बना रहे हैं, बच्चियों की, लड़कियों की, औरतों की. मैं 63 साल की हूं, मेरी न्यूड्स चाहिए तुम्हें.'

ट्रोल्स को सुनाई खरी- खोटी

इस वीडियो में सीमा ने अपने ट्रोल्स को भी जमकर खरी- खोटी सुनाई है. बता दें कि सीमा आनंद एक स्टोरीटेलर, माइथोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं. वो रिलेशनशिप, इंटिमेसी को लेकर खुलकर बातें करती हैं. सीमा ना केवल बातें करती हैं बल्कि अपनी कहानियों से वो लोगों को एजुकेट करती हैं. एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में खुलकर लोग बात नहीं करते और फिर कई परेशानियों और बीमारियों से घिर जाते हैं.