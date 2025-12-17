हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाYear Ender 2025: 'लोकाह चैप्टर 1' से 'सु फ्रॉम सो' तक, इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं साउथ की ये फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर भी किया राज

Year Ender 2025: 'लोकाह चैप्टर 1' से 'सु फ्रॉम सो' तक, इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं साउथ की ये फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर भी किया राज

Year Ender 2025: साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर जहां साउथ इंडियन सिनेमा का दबदबा रहा. तो वहीं साउथ की एक दो नहीं बल्कि 8 फिल्मों ने पूरे साल खूब चर्चा बटोरी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Dec 2025 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 को अलविदा कहने में बस कुछ दिन ही बचे हैं. वहीं ये साल साउथ इंडियन सिनेमा के लिए काफी शानदार रहा है. दरअसल साल 2025 में साउथ की कई फिल्मों ने दुनिया भर के दर्शकों का खूब दिल जीता. ये फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, बल्कि कल्चरल इवेंट्स भी साबित हुई थीं जिन्होंने पैन इंडिया स्पेस में साउथ फिल्मों के दबदबे को और मजबूत किया. इनमें ग्रैंड माइथोलॉजिकल सागा से लेकर हाई-वोल्टेज एक्शन सीक्वल और भावपूर्ण फेस्टिवल एंटरटेनर शामिल हैं. चलिए आज यहां उन साउथ फिल्मों के बार में जानते हैं जो पूरे साल खूब चर्चा में रहीं.  

थुडारुम
मोहनलाल स्टारर फिल्म 'थुडारुम' एक सर्वाइवल थ्रिलर है जिसने अपनी एक्साइटिंग कहानी से सभी को अट्रैक्ट किया. यह फिल्म दिखाती है कि जब लोग अपनी लीमिट तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है. ये डिजास्टर के समय सच्ची मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है.

'रोंथ'  
एक ही रात की इंटेंस कहानी पर बेस्ड मलयालम थ्रिलर फिल्म 'रोंथ' 2025 की मेजर हिट फिल्मों में से एक रही. यह फिल्म दो पुलिस अधिकारियों की कहानी है जो इंस्टीट्यूशनल फेल्यिर और अपने दबे हुए निजी डरों से जूझते हैं, जिसके चलते वे न्याय व्यवस्था की खामियों और अपने भीतर के छिपे हुए दुराचारों को बेनकाब करने को मजूबर हो जाते हैं.

लोकाह चैप्टर 1
लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा ने लोककथाओं, कॉस्मिक थीम और हाई स्टेक एक्शन के शानदार मिक्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. फिल्म के रिच वर्ल्ड, दमदार अभिनय और भव्य निर्माण ने इसे साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बना दिया.

टूरिस्ट फैमिली
अभिशन जीविंथ की पहली फिल्म, टूरिस्ट फैमिली, दर्शकों से तुरंत जुड़ गई और खूब पसंद की गई. ह्यूमर, शानदार ट्विस्ट और दिल को छू लेने वाले पारिवारिक रिश्तों के अनूठे मिश्रण के कारण यह फिल्म सिनेमाघरों में बार-बार देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी.

ड्रैगन
एक्शन से भरपूर फिल्म 'ड्रैगन' ने खूब सुर्खियां बटोरीं और दक्षिण भारत की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई. प्रदीप रंगनाथन के नेतृत्व में बनी इस फिल्म ने दर्शकों से तुरंत जुड़ाव बना लिया। शानदार विजुअल्स और दमदार कहानी से भरपूर, ड्रैगन एक बड़ी कर्मर्शियल ब्लॉकबस्टर बन गई थी.

कोर्ट
इस साल की सबसे पावरफुल लीगत ड्रामा फिल्मों में से एक, 'कोर्ट' ने न्याय, सत्ता और व्यवस्थागत खामियों को दिखाया और दर्शकों को खूब इम्प्रसेस किया. क्रिटिक्स ने इसकी परतदार राइटिंग स्टाइल और बैलेंस्ड अभिनय की वजह से खूब सराहना की जिसमें अदालती टेंशन और इमोशनल ट्रूथ को ऑथेंटिकली दिखाया गया. फिल्म को एंटरटेनिंग और महत्वपूर्ण माना गया.

'सू फ्रॉम सो'
KFI की फिल्म 'सू फ्रॉम सो' अपने इनवेंटिव स्ट्रक्चर और गहरी भावनाओं के कारण दर्शकों की पसंदीदा बन गई. यह ओरिजनल फिल्म अपनी कास्ट और अनएक्सपेक्टेड नेरेटिव्स मोड़ों का इस्तेमाल करके एक पावरफुल, कई जॉनर को मिलाकर बनाई गई कहानी प्रेजेंट करती है. इसे साल की सबसे पावरफुल और सरप्राइजिंग सिनेमैटिक सफलताओं में से एक बना दिया.

पोन्मन
पोन्मन इस साल मलयालम सिनेमा की एक दिल छू लेने वाली सरप्राइज फिल्म बनकर उभरी. यह वॉर्म और कैरेक्टर-फोकस्ड ड्रामा पारिवारिक संघर्षों की थीम को गहराई से दिखाती है. फिल्म को मिली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और दर्शकों की तारीफ ने इसे इस साल की सबसे फेमस मलयालम फिल्मों में से एक बना दिया.

Published at : 17 Dec 2025 02:11 PM (IST)
Tags :
Su From So Lokah Chapter 1 New Year 2026 Year Ender 2025 Year Ender 2025 South Films
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार को झटका! धर्मांतरण कानून पर ब्रेक! राज्यपाल ने वापस लौटाया विधेयक, बताई ये वजह
उत्तराखंड सरकार को झटका! धर्मांतरण कानून पर ब्रेक! राज्यपाल ने वापस लौटाया विधेयक, बताई ये वजह
विश्व
Nitish Kumar Hijab Controversy: CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement

वीडियोज

Trump के 50% Tariffs Fail , November में India का Export Blast | Trade Deficit Lowest | Paisa Live
Insurance Companies के लिए बड़ा Game-Changer Bill | India में Foreign Investment का रास्ता साफ
Delhi Pollution: 50% वर्क फ्रॉम होम...बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Delhi Pollution
VB–G RAM G Bill: VB–G RAM G आने कैसे मजदूरों को मिलेगा बड़ा फायदा! | New Mgnrega Bill | Congress
Delhi Air Pollution: दिल्ली में फैली जहरीली हवा..AQI 300 पार | Pollution | AQI | Rekha Gupta | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार को झटका! धर्मांतरण कानून पर ब्रेक! राज्यपाल ने वापस लौटाया विधेयक, बताई ये वजह
उत्तराखंड सरकार को झटका! धर्मांतरण कानून पर ब्रेक! राज्यपाल ने वापस लौटाया विधेयक, बताई ये वजह
विश्व
Nitish Kumar Hijab Controversy: CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
लाइफस्टाइल
मिलेनियल्स पर काम का प्रेशर ज्यादा या Gen Z पर, दबाव हैंडल करने में कौन ज्यादा बेहतर?
मिलेनियल्स पर काम का प्रेशर ज्यादा या Gen Z पर, दबाव हैंडल करने में कौन ज्यादा बेहतर?
यूटिलिटी
आपको भी चलानी है तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन तो कितना पैसा होना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
आपको भी चलानी है तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन तो कितना पैसा होना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
जनरल नॉलेज
यह है दुनिया की बेशकीमती वोदका, जानें इसका क्या है खास बात?
यह है दुनिया की बेशकीमती वोदका, जानें इसका क्या है खास बात?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget