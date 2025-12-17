साल 2025 को अलविदा कहने में बस कुछ दिन ही बचे हैं. वहीं ये साल साउथ इंडियन सिनेमा के लिए काफी शानदार रहा है. दरअसल साल 2025 में साउथ की कई फिल्मों ने दुनिया भर के दर्शकों का खूब दिल जीता. ये फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, बल्कि कल्चरल इवेंट्स भी साबित हुई थीं जिन्होंने पैन इंडिया स्पेस में साउथ फिल्मों के दबदबे को और मजबूत किया. इनमें ग्रैंड माइथोलॉजिकल सागा से लेकर हाई-वोल्टेज एक्शन सीक्वल और भावपूर्ण फेस्टिवल एंटरटेनर शामिल हैं. चलिए आज यहां उन साउथ फिल्मों के बार में जानते हैं जो पूरे साल खूब चर्चा में रहीं.

थुडारुम

मोहनलाल स्टारर फिल्म 'थुडारुम' एक सर्वाइवल थ्रिलर है जिसने अपनी एक्साइटिंग कहानी से सभी को अट्रैक्ट किया. यह फिल्म दिखाती है कि जब लोग अपनी लीमिट तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है. ये डिजास्टर के समय सच्ची मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है.

'रोंथ'

एक ही रात की इंटेंस कहानी पर बेस्ड मलयालम थ्रिलर फिल्म 'रोंथ' 2025 की मेजर हिट फिल्मों में से एक रही. यह फिल्म दो पुलिस अधिकारियों की कहानी है जो इंस्टीट्यूशनल फेल्यिर और अपने दबे हुए निजी डरों से जूझते हैं, जिसके चलते वे न्याय व्यवस्था की खामियों और अपने भीतर के छिपे हुए दुराचारों को बेनकाब करने को मजूबर हो जाते हैं.

लोकाह चैप्टर 1

लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा ने लोककथाओं, कॉस्मिक थीम और हाई स्टेक एक्शन के शानदार मिक्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. फिल्म के रिच वर्ल्ड, दमदार अभिनय और भव्य निर्माण ने इसे साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बना दिया.

टूरिस्ट फैमिली

अभिशन जीविंथ की पहली फिल्म, टूरिस्ट फैमिली, दर्शकों से तुरंत जुड़ गई और खूब पसंद की गई. ह्यूमर, शानदार ट्विस्ट और दिल को छू लेने वाले पारिवारिक रिश्तों के अनूठे मिश्रण के कारण यह फिल्म सिनेमाघरों में बार-बार देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी.

ड्रैगन

एक्शन से भरपूर फिल्म 'ड्रैगन' ने खूब सुर्खियां बटोरीं और दक्षिण भारत की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई. प्रदीप रंगनाथन के नेतृत्व में बनी इस फिल्म ने दर्शकों से तुरंत जुड़ाव बना लिया। शानदार विजुअल्स और दमदार कहानी से भरपूर, ड्रैगन एक बड़ी कर्मर्शियल ब्लॉकबस्टर बन गई थी.

कोर्ट

इस साल की सबसे पावरफुल लीगत ड्रामा फिल्मों में से एक, 'कोर्ट' ने न्याय, सत्ता और व्यवस्थागत खामियों को दिखाया और दर्शकों को खूब इम्प्रसेस किया. क्रिटिक्स ने इसकी परतदार राइटिंग स्टाइल और बैलेंस्ड अभिनय की वजह से खूब सराहना की जिसमें अदालती टेंशन और इमोशनल ट्रूथ को ऑथेंटिकली दिखाया गया. फिल्म को एंटरटेनिंग और महत्वपूर्ण माना गया.

'सू फ्रॉम सो'

KFI की फिल्म 'सू फ्रॉम सो' अपने इनवेंटिव स्ट्रक्चर और गहरी भावनाओं के कारण दर्शकों की पसंदीदा बन गई. यह ओरिजनल फिल्म अपनी कास्ट और अनएक्सपेक्टेड नेरेटिव्स मोड़ों का इस्तेमाल करके एक पावरफुल, कई जॉनर को मिलाकर बनाई गई कहानी प्रेजेंट करती है. इसे साल की सबसे पावरफुल और सरप्राइजिंग सिनेमैटिक सफलताओं में से एक बना दिया.

पोन्मन

पोन्मन इस साल मलयालम सिनेमा की एक दिल छू लेने वाली सरप्राइज फिल्म बनकर उभरी. यह वॉर्म और कैरेक्टर-फोकस्ड ड्रामा पारिवारिक संघर्षों की थीम को गहराई से दिखाती है. फिल्म को मिली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और दर्शकों की तारीफ ने इसे इस साल की सबसे फेमस मलयालम फिल्मों में से एक बना दिया.