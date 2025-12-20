साउथ सिनेमा के लिए यह साल शानदार रहा. दरअसल इस साल साउथ की कई छोटे और बड़े बजट की फिल्मों ने दर्शकों का ना केवल खूब मनोरंजन किया बल्कि दिल भी जीत लिया, साल भर में रिलीज़ हुई फिल्मों पर एक नज़र डालते हुए, चलिए उन साउथ स्टार्स की लिस्ट भी जान लेते हैं जिन्होंने साल 2025 में बड़े पर्दे पर राज किया.य

लोका चैप्टर 1: चंद्रा में कल्याणी प्रियदर्शन

लोककथाओं पर आधारित और मॉर्डन स्क्रीन के लिए नए सिरे से गढ़ी गई एक सुपरहीरो कहानी को कल्याणी प्रियदर्शन के बेजोड़ अभिनय ने और भी निखार दिया. सालों पहले अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के बाद, निर्देशक डोमिनिक अरुण की फिल्म 'लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा' में चंद्रा के किरदार में कल्याणी प्रियदर्शन ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धाक जमाई.

ये फिल्म एक यंग और मिस्टीरियस महिला की कहानी है जो बेंगलुरु आती है और एक अवैध गिरोह के चंगुल में फंस जाती है, जिसके चलते उसे अपनी असली पहचान उजागर करनी पड़ती है. इस फिल्म के साथ, कल्याणी ने न केवल मलयालम सिनेमा में एक अनकंवेंशनल सुपरहीरोइन किरदार को पेश किया, बल्कि एक शानदार फ्रेंचाइज़ी के पहले चैप्टर का चेहरा भी बन गईं.





कोर्ट: स्टेट वर्सेस ए नोबडी में प्रियदर्शी पुलिकोंडा

कोर्ट: स्टेट वर्सेस ए नोबडी इस साल रिलीज़ हुई एक शानदार तेलुगु कानूनी ड्रामा फिल्म थी. यह फिल्म जस्टिस सिस्टम में बसे प्रीज्यूडियस और करप्शन से लड़ने वाले एक जोशीले वकील सूर्या तेजा की कहानी बयां करती है. उसकी लाइफ में तब एक नाटकीय मोड़ आता है जब वह एक 19 साल के एक लड़के का केस अपने हाथ में लेता हैं, जिस पर झूठा आरोप लगाया गया है.

प्रियदर्शी पुलिकोंडा ने फिल्म में लीड रोल प्ले किया है और उन्होंने इसमें शानदार अदाकारी कर दर्शकों का दिल जीत लिया था. उनकी संवेदनशीलता पूरी फिल्म में बरकरार रहती है, जिससे यह एक ऐसा अभिनय बन गया था जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दर्शकों के मन में बसा रहा.







कांथा में दुलकर सलमान

कांथा 1950 के दशक के मद्रास के सुपरस्टार टी.के. महादेवन (जिन्हें टी.के.एम. के नाम से भी जाना जाता है) की कहानी बयां करती है, जिन्हें प्यार से अभिनय का बादशाह कहा जाता था. महादेवन अपने गुरु से दुश्मन बने व्यक्ति के साथ एक नई फिल्म शुरू करते हैं, तभी एक कलाकार का सेट पर मर्डर हो जाता गै. हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन दुलकर सलमान द्वारा महादेवन का किरदार निभाना इसका सबसे मजबूत पहलू है. दुलकर सलमान ने बड़ी कुशलता से इस किरदार को निभाया है और आंतरिक उथल-पुथल को बखूबी जाहिर किया है.फिल्म के भीतर फिल्म की कहानी को बैलेंस करना आसान नहीं होता, और जिस आसानी से दुलकर ने इस चुनौती का सामना किया है, वह उनके अभिनय को वास्तव में यादगार बना देता है.





कांतारा चैप्टर 1 में रुक्मिणी वसंत

इस साल मच अवेटेड फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' की रिलीज के बाद सभी की निगाहें ऋषभ शेट्टी पर टिकी थीं. शेट्टी ने निर्देशक और मुख्य अभिनेता दोनों के रूप में फिल्म को बखूबी संभाला, वहीं रुक्मिणी वसंत ने कुछ अनोखा और ताजगी भरा अभिनय प्रेजेंट किया. हालांकि फिल्म के पहले पार्ट में दर्शक सोचते हैं कि वह सिर्फ एक प्रेमिका की भूमिका में हैं, लेकिन प्री-क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स में उनकी असली ताकत सामने आती है और वे एक पावर हाउस परफॉर्मर बन गई हैं.





द गर्लफ्रेंड में रश्मिका मंदाना

रश्मिका मंदाना ने फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में मुख्य भूमिका निभाई. फिल्म भूमा की कहानी है, जो एक शर्मीली साहित्य की छात्रा है और कॉलेज के चहेते विक्रम से प्यार कर बैठती है, लेकिन जल्द ही वह एक टॉक्सिक और कंट्रोलिंग रिश्ते में फंस जाती है. जैसे-जैसे विक्रम का अधिकार जताने वाला रवैया बढ़ता जाता है, भूमा को अपनी आवाज़ बुलंद करने और इमोशन एब्यूज से मुक्त होने के लिए मजबूर होना पड़ता है. रश्मिका ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी से हर किसी को इम्प्रेस किया और उनकी खूब तारीफ हुई है.





बिसन में ध्रुव विक्रम

निर्देशक मारी सेल्वराज ने एक बार फिर बिसन के जरिए दिल को छू लेने वाली कहानियां कहने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है. इस दमदार स्पोर्ट्स ड्रामा में उन्होंने ध्रुव विक्रम के साथ काम किया है. वहीं ध्रुव विक्रम ने भी अपने अभिनय से साबित कर दिया है कि वे सिर्फ एक स्टार किड नहीं हैं, बल्कि दमदार अभिनेता हैं. इस इंटेस फिल्म में ध्रुव एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो रॉ पावर, संवेदनशीलता और हंगर से इंस्पायर है. उनकी बारीकियां, खासकर उनकी भावपूर्ण आंखें, बहुत कुछ कहती हैं, जिससे बाइसन उनकी अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस बन गई है.









