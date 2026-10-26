कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश ने हीरो बनकर फैंस का खूब दिल जीता है. हालांकि अब वो बड़े पर्दे पर निगेटिव रोल से अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं. जल्द रिलीज होने जा रही मूवी रामायण में उन्होंने लंकापति रावण का किरदार निभाया है. हालांकि रामायण के लिए उनकी भूमिका सिर्फ इतनी ही नहीं है. एक्टिंग के अलावा वो फिल्म के लिए दो और जिम्मेदारी निभा रहे हैं. कर्नाटक में रामायण फिल्म के वितरण की जिम्मेदारी भी उनकी प्रोडक्शन कंपनी संभाल रही है.

यश की कंपनी को मिली कर्नाटक में रामायण डिस्ट्रीब्यूशन की कमान

समाचार एजेंसी पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक यश की प्रोडक्शन कंपनी 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' ने कर्नाटक में रामायण फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन का काम अपने हाथों में ले लिया है. इस कंपनी का काम रामायण को कन्नड़ और कर्नाटक के दर्शकों के बीच पहुंचाना है. वहीं हिंदी मार्केट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शंस करेगी. जो मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी है.

रामायण के को-प्रोड्यूसर भी हैं यश

बता दें कि यश ने एक्टिंग और फिल्म के कर्नाटक में डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा पहले से ही अपने कंधों पर इस मेगा बजट फिल्म के लिए एक और जिम्मेदारी ली थी. वो रामायण के को-प्रोड्यूसर भी हैं. फिल्म के प्रमुख प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं. उनके साथ मिलकर यश ने भी रामायण को प्रोड्यूस किया है. वहीं अब उनकी फिल्म प्रोडक्शन के काम के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है.

कब आ रही है 'रामायण'?

रामायण में जहां यश रावण के रोल में दिखेंगे तो वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं. रामायण की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. फिल्म हिंदी के अलावा कन्नड़, तेलुगु, मलयालम सहित कई भाषाओं में 5 नवंबर को रिलीज होगी.

4 हजार करोड़ रुपये है दोनों पार्ट का बजट

दो पार्ट में बन रही रामायण का कुल बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. जहां नमित मल्होत्रा इसके प्रोड्यूसर हैं तो वहीं नितेश तिवारी ने फिल्म को डायरेक्टर किया है. रामायण का हिस्सा साई पल्लवी, सनी देओल, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता, कुणाल कपूर आदि हैं.