बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी है. ये मूवी न सिर्फ हिंदी में बल्कि अन्य भाषाओं कन्नड़, तमिल, तेलुगु और तमिल में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. हैरानी की बात ये है कि तमिल एक्टर धनुष और मलयालम स्टार ममूटी की फिल्म 'ओम' के आने के बाद भी इसका केरल में सिंहासन नहीं हिला है.

'रामायण' के आगे केरल में ममूटी फैक्टर फेल

धनुष और ममूटी की फिल्म ओम ने सिनेमाघरों में 20 नवंबर को दस्तक दी. पहले दिन फिल्म का कलेक्शन शानदार रहा. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ओपनिंग नहीं ले पाई. तमिल भाषा में तो इसकी ताबड़तोड़ कमाई हुई. हालांकि केरल में यानी मलयालम भाषा में इसका कलेक्शन खास नहीं रहा.

बता दें कि ममूटी जैसे बड़े मलयालम सुपरस्टार के होने के कारण ओम से केरल में तगड़ी ओपनिंग की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा नहीं हो सका. ओम रामायण से बहुत पीछे है. सैकनिल्क के मुताबिक केरल में पहले दिन ओम ने 3.75 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. जबकि रामायण की टोटल कमाई केरल में 58 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है.

'ओम' का टोटल कलेक्शन

ओम में ममूटी और धनुष के अलावा साई पल्लवी, नसीरुद्दीन शाह, इंद्रन्स और संजय स्वरूप जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं. फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार पेरियासामी ने किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन ओम ने भारत में 18.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 32 करोड़ रुपये रहा. वहीं दूसरे दिन फिल्म शाम 7 बजे तक भारत में 9.80 करोड़ रुपये कमा चुकी है. इसका भारत में दो दिनों का टोटल कलेक्शन अब तक 27.90 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म की सबस ज्यादा कमाई तमिल वर्जन से हो रही है.

'रामायण' पहुंची 1600 करोड़ के करीब

बात रामायण की करें तो रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की ये मूवी 5 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म 16 दिनों में भारत में 879.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं दुनियाभर में इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1,573.95 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. रामायण का 21 नवंबर को 17वां दिन है. फिल्म ने भारत में 17वें दिन को शाम 7 बजे तक 17.22 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और अब रामायण 1600 करोड़ के करीब है.