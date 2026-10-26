रवीना टंडन बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में शामिल हैं जिनकी हर अदा पर फैंस जान छिड़कते हैं. उनकी अदाकारी तो कमाल है ही, वहीं वो डांस भी कमाल का करती हैं और उनकी आवाज के भी फैंस दीवाने हैं. जबकि उनकी खूबसूरती भी बेमिसाल है. बॉलीवुड की ये दिग्गज अदाकारा आज अपना 54वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं.

रवीना को शुरू से ही घर में फिल्मी माहौल मिला था, लेकिन इसके बावजूद वो कैमरे के सामने आकर काम नहीं करना चाहती थीं. हालांकि फिर कम उम्र में ही उन्होंने बतौर एक्ट्रेस अपना आगाज किया और 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक कहलाईं. आइए आज एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं.

10वीं क्लास के वक्त ये काम करती थीं रवीना टंडन

रवीना टंडन का जन्म दिवंगत फिल्ममेकर रवि टंडन और वीना टंडन के घर 26 अक्टूबर 1972 को मुंबई में हुआ था. आज 54 साल की हो चुकीं रवीना ने 10वीं क्लास में ही काम करना शुरू कर दिया था. एक्ट्रेस जाने-माने विज्ञापन फिल्म निर्देशक प्रह्लाद कक्कड़ को अस्सिट करती थीं.

रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रह्लाद कक्कड़ को असिस्ट करने के दौरान वो फ्लोर साफ करने का काम भी करती थीं. प्रह्लाद अक्सर एक्ट्रेस से कहा करते थे कि उन्हें स्क्रीन पर दिखना चाहिए. लेकिन, वो इसके लिए मना कर देती थीं. हालांकि फिर बाद में एक्ट्रेस ने अपना मन बदल लिया और 19 साल की उम्र में बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया.

सलमान खान संग की थी पहली फिल्म

सलमान खान ने बतौर लीड एक्टर 1989 की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया और वो रातोंरात स्टार बन गए. बॉलीवुड में नए-नए स्टार बने सलमान के साथ रवीना ने अपना डेब्यू किया था. एक्ट्रेस की पहली फिल्म 'पत्थर के फूल' थी जो साल 1991 में रिलीज हुई.

अक्षय-अजय संग रहा अफेयर

रवीना टंडन ने शुरुआती दौर में अजय देवगन के साथ फिल्म 'दिव्यशक्ति' (1993) में काम किया था. तब उनके अफेयर की खबरें आई थीं. इसके बाद दोनों साल 1994 की फिल्म 'दिलवाले' में भी नजर आए. हालांकि जल्द ही ये रिश्ता टूट गया. अजय के प्यार में रवीना पूरी तरह से पागल थीं. हालांकि बाद में अजय का नाम करिश्मा कपूर से जुड़ने लगा. अजय ने 1994 में फिल्मफेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि रवीना को मनोचिकित्सक की जरूरत है.

अजय से रिश्ता टूटने के बाद रवीना टंडन बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के करीब आईं. दोनों का रिश्ता उस वक्त काफी चर्चा में था, हालांकि इस रिश्ते को भी कोई मंजिल नहीं मिल पाई. बता दें कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी. हालांकि शादी के मंडप में पहुंचने से पहले ही उनके रिश्ते ने दम तोड़ दिया. 90 के दशक में दोनों ने 'मोहरा', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'बारूद' और 'कीमत' जैसी फिल्मों में साथ काम किया था.

शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां

रवीना टंडन ने शादी से पहले अपने फिल्मी करियर के पीक पर एक बड़ा कदम उठाकर सभी को चौंका दिया था. उन्होंने शादी से पहले ही साल 1995 में दो बेटियों पूजा और छाया को गोद लिया था. ये साल 1995 की बात है, उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र सिर्फ 21 साल थी.

शादी के बाद दिया 2 बच्चों को जन्म

अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स संग इश्क लड़ा चुकीं रवीना ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से साल 2004 में शादी की थी. शादी के बाद कपल ने एक बेटी राशा थडानी और एक बेटे रणबीर थडानी का वेलकम किया. बता दें कि रवीना की बेटी भी एक्ट्रेस बन चुकी हैं. राशा ने साल 2025 में अजय देवगन के भांजे अमन देवगन के अपोजिट फिल्म 'आजाद' से डेब्यू किया.

रवीना टंडन की बेहतरीन फिल्में

रवीना टंडन अब भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्होंने 'मोहरा', 'दिलवाले', 'दूल्हे राजा', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'लाडला', 'बुलंदी', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'शूल', 'अंदाज अपना अपना', 'जिद्दी', 'गुलाम-ए-मुस्तफा', 'तकदीरवाला' और 'केजीएफ चैप्टर 2' जैसी फिल्मों से पहचान बनाई है. 35 साल के करियर में एक्ट्रेस 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

कितनी अमीर हैं रवीना टंडन?

रवीना टंडन ने अच्छी-खासी दौलत भी कमाई है. टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक रवीना की टोटल नेटवर्थ 166 करोड़ रुपये है. उनका मुंबई के बांद्रा में 'नीलया' नाम का 70 करोड़ रुपये कीमत का घर है. वहीं एक्ट्रेस के कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें मर्सिडीज-बेंज (GLS/350D), जगुआर XJ और ऑडी Q7 शामिल हैं.