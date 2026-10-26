Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान संग डेब्यू, अक्षय-अजय से लड़ाया इश्क, शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां, किस्से रवीना टंडन के

सलमान संग डेब्यू, अक्षय-अजय से लड़ाया इश्क, शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां, किस्से रवीना टंडन के

बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार रवीना टंडन ने 10वीं क्लास में ही काम करना शुरू कर दिया था. इसके बाद एक्ट्रेस बॉलीवुड में आई थीं. आज रवीना 54 साल की हो चुकी हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Oct 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

रवीना टंडन बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में शामिल हैं जिनकी हर अदा पर फैंस जान छिड़कते हैं. उनकी अदाकारी तो कमाल है ही, वहीं वो डांस भी कमाल का करती हैं और उनकी आवाज के भी फैंस दीवाने हैं. जबकि उनकी खूबसूरती भी बेमिसाल है. बॉलीवुड की ये दिग्गज अदाकारा आज अपना 54वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं.

रवीना को शुरू से ही घर में फिल्मी माहौल मिला था, लेकिन इसके बावजूद वो कैमरे के सामने आकर काम नहीं करना चाहती थीं. हालांकि फिर कम उम्र में ही उन्होंने बतौर एक्ट्रेस अपना आगाज किया और 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक कहलाईं. आइए आज एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं.

10वीं क्लास के वक्त ये काम करती थीं रवीना टंडन

रवीना टंडन का जन्म दिवंगत फिल्ममेकर रवि टंडन और वीना टंडन के घर 26 अक्टूबर 1972 को मुंबई में हुआ था. आज 54 साल की हो चुकीं रवीना ने 10वीं क्लास में ही काम करना शुरू कर दिया था. एक्ट्रेस जाने-माने विज्ञापन फिल्म निर्देशक प्रह्लाद कक्कड़ को अस्सिट करती थीं.

सलमान संग डेब्यू, अक्षय-अजय से लड़ाया इश्क, शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां, किस्से रवीना टंडन के

रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रह्लाद कक्कड़ को असिस्ट करने के दौरान वो फ्लोर साफ करने का काम भी करती थीं. प्रह्लाद अक्सर एक्ट्रेस से कहा करते थे कि उन्हें स्क्रीन पर दिखना चाहिए. लेकिन, वो इसके लिए मना कर देती थीं. हालांकि फिर बाद में एक्ट्रेस ने अपना मन बदल लिया और 19 साल की उम्र में बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया.

सलमान खान संग की थी पहली फिल्म

सलमान खान ने बतौर लीड एक्टर 1989 की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया और वो रातोंरात स्टार बन गए. बॉलीवुड में नए-नए स्टार बने सलमान के साथ रवीना ने अपना डेब्यू किया था. एक्ट्रेस की पहली फिल्म 'पत्थर के फूल' थी जो साल 1991 में रिलीज हुई.

सलमान संग डेब्यू, अक्षय-अजय से लड़ाया इश्क, शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां, किस्से रवीना टंडन के

अक्षय-अजय संग रहा अफेयर

रवीना टंडन ने शुरुआती दौर में अजय देवगन के साथ फिल्म 'दिव्यशक्ति' (1993) में काम किया था. तब उनके अफेयर की खबरें आई थीं. इसके बाद दोनों साल 1994 की फिल्म 'दिलवाले' में भी नजर आए. हालांकि जल्द ही ये रिश्ता टूट गया. अजय के प्यार में रवीना पूरी तरह से पागल थीं. हालांकि बाद में अजय का नाम करिश्मा कपूर से जुड़ने लगा. अजय ने 1994 में फिल्मफेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि रवीना को मनोचिकित्सक की जरूरत है.

सलमान संग डेब्यू, अक्षय-अजय से लड़ाया इश्क, शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां, किस्से रवीना टंडन के

अजय से रिश्ता टूटने के बाद रवीना टंडन बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के करीब आईं. दोनों का रिश्ता उस वक्त काफी चर्चा में था, हालांकि इस रिश्ते को भी कोई मंजिल नहीं मिल पाई. बता दें कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी. हालांकि शादी के मंडप में पहुंचने से पहले ही उनके रिश्ते ने दम तोड़ दिया. 90 के दशक में दोनों ने 'मोहरा', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'बारूद' और 'कीमत' जैसी फिल्मों में साथ काम किया था. 

शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां

रवीना टंडन ने शादी से पहले अपने फिल्मी करियर के पीक पर एक बड़ा कदम उठाकर सभी को चौंका दिया था. उन्होंने शादी से पहले ही साल 1995 में दो बेटियों पूजा और छाया को गोद लिया था. ये साल 1995 की बात है, उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र सिर्फ 21 साल थी.

शादी के बाद दिया 2 बच्चों को जन्म

अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स संग इश्क लड़ा चुकीं रवीना ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से साल 2004 में शादी की थी. शादी के बाद कपल ने एक बेटी राशा थडानी और एक बेटे रणबीर थडानी का वेलकम किया. बता दें कि रवीना की बेटी भी एक्ट्रेस बन चुकी हैं. राशा ने साल 2025 में अजय देवगन के भांजे अमन देवगन के अपोजिट फिल्म 'आजाद' से डेब्यू किया.

सलमान संग डेब्यू, अक्षय-अजय से लड़ाया इश्क, शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां, किस्से रवीना टंडन के

रवीना टंडन की बेहतरीन फिल्में

रवीना टंडन अब भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्होंने 'मोहरा', 'दिलवाले', 'दूल्हे राजा', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'लाडला', 'बुलंदी', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'शूल', 'अंदाज अपना अपना', 'जिद्दी', 'गुलाम-ए-मुस्तफा', 'तकदीरवाला' और 'केजीएफ चैप्टर 2' जैसी फिल्मों से पहचान बनाई है. 35 साल के करियर में एक्ट्रेस 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

सलमान संग डेब्यू, अक्षय-अजय से लड़ाया इश्क, शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां, किस्से रवीना टंडन के

कितनी अमीर हैं रवीना टंडन?

रवीना टंडन ने अच्छी-खासी दौलत भी कमाई है. टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक रवीना की टोटल नेटवर्थ 166 करोड़ रुपये है. उनका मुंबई के बांद्रा में 'नीलया' नाम का 70 करोड़ रुपये कीमत का घर है. वहीं एक्ट्रेस के कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें मर्सिडीज-बेंज (GLS/350D), जगुआर XJ और ऑडी Q7 शामिल हैं.

सलमान संग डेब्यू, अक्षय-अजय से लड़ाया इश्क, शादी से पहले बनीं 2 बेटियों की मां, किस्से रवीना टंडन के

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Raveena Tandon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण’ का एडवांस बुकिंग में गदर, 2 लाख से ज्यादा बिक गए टिकट, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'रामायण’ का एडवांस बुकिंग में गदर, 2 लाख से ज्यादा बिके टिकट, जानें-कलेक्शन
बॉलीवुड
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल बोले- बेटी को नहीं देखने देतीं मोबाइल-टीवी
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल ने किया खुलासा
बॉलीवुड
रजनीकांत की 'जेलर 2' का 11वें दिन भी कहर, धमाकेदार हुई कमाई, कॉलीवुड का बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
रजनीकांत की 'जेलर 2' का 11वें दिन भी कहर, धमाकेदार हुई कमाई
बॉलीवुड
आयुष्मान की 'उड़ता तीर' ने संडे को काटा गदर, 'हैवान'-'पेद्दी' समेत साल 2026 की 30 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
'उड़ता तीर' ने संडे को काटा गदर, साल 2026 की 30 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
इंडिया
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
बॉलीवुड
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल बोले- बेटी को नहीं देखने देतीं मोबाइल-टीवी
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल ने किया खुलासा
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
विश्व
ईरान की अमेरिका को दो टूक, '7 शर्तें मानो, तभी होगी बात'
ईरान की अमेरिका को दो टूक, '7 शर्तें मानो, तभी होगी बात'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी गुलाबी ठंड, इस दिन फिर बरसेंगे बादल
दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी गुलाबी ठंड, इस दिन फिर बरसेंगे बादल
ट्रेंडिंग
भारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक
भारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget